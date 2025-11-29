Медия без
“Подуяне”, “Изгрев” и “Слатина” остават без сметосъбираща фирма

Столична община вече обяви, че въвежда кризисна организация и за тях

29 Ноем. 2025
След първия шок "Люлин" и "Красно село" започнаха да се обслужва в условия на кризисна организация, но в последните дни услугата пак е разредена.
Още три столични района остават без сметосъбираща фирма. Утре е последния ден от действието на договора за сметосъбиране в районите “Подуяне”, “Изгрев” и “Слатина”, които досега се обслужваха от консорциум “Грийн Партнърс”. С това районите с проблемно сметосъбиране стават 5 - вече изтекоха договорите за “Люлин” и “Красно село”. 

Столична община вече обяви, че въвежда кризисна организация за трите района. Сметосъбирането ще започне с 5 сметосъбиращи камиона и още 6 по-малки камиончета на предприятието за третиране на отпадъци, като в началото на декември се чакат още 6. Според общината това ще е достатъчно за редовното обслужване на зоната. За зона 3 бяха подадени 3 оферти, като за нито една от тях не бе отворено ценовото предложение заради преценка на конкурсната комисия, че офертите не отговарят на изискванията.

В последната седмица районните кметове на трите района положиха усилия да информират хората за изтичането на договорите. Кметът на “Подуяне” Кристиян Христов проведе информационна кампания, като призова гражданите да хвърлят в чували, разделно и да се въздържат от изхвърляне на едрогабаритни отпадъци. Техника извънредно се е опитал да търси и кметът на район “Изгрев” Делян Георгиев, който обаче се оплака, че от други кметства изведнъж се оказали претоварени, а частни фирми не разполагат и с един камион под наем. Кметът на “Слатина” Георги Илиев разчита на помощта на завода за третиране на отпадъци и на натрупания опит от страна на изпратени да помагат на “Красно село” и “Люлин” служители. Не е ясно кога ще има дългосрочно решение с подписани договори, процедурата се обжалва в КЗК.

Кметът на "Люлин" тази седмица сигнализира за влошаване на сметосъбирането. Георги Тодоров се опасява, че тази ситуация ще стане дългосрочна след разпростирането на кризата в още три района на града.
