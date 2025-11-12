Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Още 6 района на София увиснаха в поръчката за боклука

За Средец, Лозенец, Студентски, Възраждане, Оборище и Триадица ще се търси фирма с пряко договаряне

Днес, 19:34
Екипът на Васил Терзиев прекрати още две позиции по поръчката за чистотата. Решенията са подписани обаче от зам.кмета Надежда Бобчева.
Екипът на Васил Терзиев прекрати още две позиции по поръчката за чистотата. Решенията са подписани обаче от зам.кмета Надежда Бобчева.

Столична община прекрати още две от общо 7-е обособени позиции по мегапоръчката за сметосъбирането в 20 района. Екипът на Васил Терзиев спира избора на фирма за зоните 1. Средец, Лозенец и Студентски и 7. Възраждане, Оборище и Триадица. Тези 6 района остават без сметосъбираща фирма от 27 декември. Общината ще се опита да избере за тях фирми по процедури за пряко договаряне. 

Това съобщиха от Столична община по повод публикуването на решенията за прекратяване на обособените позиции в профила на купувача на кметството в АОП. 

От решенията за прекратяване става ясно, че и двете позиции се спират с едни и същи юридически аргументи. За тях се състезаваха по двама участника, като и в двете зони се стигна до отваряне на ценовите оферти само на един участник. За зона едно бе отворена ценовата оферта на "Зауба", а за зона 7 - на консорциума "Почистване Триадица". Цената за зона 1 за основната дейност - сметосъбиране, бе 379 лв. без ДДС за тон при 166.7 лв. прогноза на общината, цената за зона 7 за сметосъбиране бе за 349 лв. без ДДС. 

В мотивите за прекратяване се изтъква, че процедурата спира заради липсата на конкуренция и наличието на само една подходяща оферта. И за двете позиции обаче предложената цена надхвърля в пъти прогнозната, пише в мотивите на общината. 

Както "Сега" писа, София вече прекрати други две позиции - за Изгрев, Слатина и Подуяне и за Красно село и Люлин. И двете решения за прекратяване се обжалват. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

сметосъбиране

Още новини по темата

Второ решение на Васил Терзиев за боклука увисна в КЗК

10 Ноем. 2025

Поръчка на София за едва 4 камиона за боклук е обжалвана

09 Ноем. 2025

София е пред нова криза с боклука в 16 района

06 Ноем. 2025

"Люлин" излезе на протест заради кризата със сметосъбирането

30 Окт. 2025

Решенията по поръчката за боклука в София се оказаха с грешки

30 Окт. 2025

Терзиев най-сетне реши да действа по скандалната поръчка за боклука
29 Окт. 2025

Общината видя саботажи в заринатия в боклуци "Люлин"
28 Окт. 2025

Критиките към Терзиев за кризата с боклука стават все по-остри

27 Окт. 2025

Васил Терзиев бави решенията за скандалната поръчка с боклука

23 Окт. 2025

Жителите на “Красно село” и “Люлин” са бесни от хвалбите с боклука
20 Окт. 2025

Васил Терзиев не изключи хора с прякори да продължат да чистят

10 Окт. 2025

София засега отказва допълнителна помощ за боклука от кабинета

09 Окт. 2025

Гражданите в помощ на София - доброволци закупиха и камиони
09 Окт. 2025

4 неудобни въпроса за кризата с боклука в София

09 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън