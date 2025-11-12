Още 6 района на София увиснаха в поръчката за боклука

Екипът на Васил Терзиев прекрати още две позиции по поръчката за чистотата. Решенията са подписани обаче от зам.кмета Надежда Бобчева.

Столична община прекрати още две от общо 7-е обособени позиции по мегапоръчката за сметосъбирането в 20 района. Екипът на Васил Терзиев спира избора на фирма за зоните 1. Средец, Лозенец и Студентски и 7. Възраждане, Оборище и Триадица. Тези 6 района остават без сметосъбираща фирма от 27 декември. Общината ще се опита да избере за тях фирми по процедури за пряко договаряне.

Това съобщиха от Столична община по повод публикуването на решенията за прекратяване на обособените позиции в профила на купувача на кметството в АОП.

От решенията за прекратяване става ясно, че и двете позиции се спират с едни и същи юридически аргументи. За тях се състезаваха по двама участника, като и в двете зони се стигна до отваряне на ценовите оферти само на един участник. За зона едно бе отворена ценовата оферта на "Зауба", а за зона 7 - на консорциума "Почистване Триадица". Цената за зона 1 за основната дейност - сметосъбиране, бе 379 лв. без ДДС за тон при 166.7 лв. прогноза на общината, цената за зона 7 за сметосъбиране бе за 349 лв. без ДДС.

В мотивите за прекратяване се изтъква, че процедурата спира заради липсата на конкуренция и наличието на само една подходяща оферта. И за двете позиции обаче предложената цена надхвърля в пъти прогнозната, пише в мотивите на общината.

Както "Сега" писа, София вече прекрати други две позиции - за Изгрев, Слатина и Подуяне и за Красно село и Люлин. И двете решения за прекратяване се обжалват.