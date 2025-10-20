Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Жителите на “Красно село” и “Люлин” са бесни от хвалбите с боклука

В групите на кварталите се появяват много критични постове срещу липсата на трайна промяна с чистотата

Днес, 16:07
С тази снимка потребител от кв. "Люлин" попита общината такса смет дали ще бъде намалена. В последстващи постове е уточнено, че боклукът е извозен.
С тази снимка потребител от кв. "Люлин" попита общината такса смет дали ще бъде намалена. В последстващи постове е уточнено, че боклукът е извозен.

Жителите на столичните квартали “Красно село” и “Люлин” стават все по-нервни от добрите новини, разпространявани от районите и централната администрация за осигуряването на сметоизвозването. Форумите на кварталите са пълни с постове на хора, които се възмущават, че на фона на бодри уверения за изчистено много места тънат в боклук. От двата квартала не разбират какво точно се чака, за да започне наистина обслужването по график. 

Както “Сега” писа, “Красно село” и “Люлин” останаха без сметосъбираща фирма, след като изтече и удълженият договор за чистенето им с досегашната фирма, а новият търг затъна в обвинения за картели и неяснота ще стигне ли до някъде. Кметът Васил Терзиев обеща от събота нормалния график на сметосъбиране да се възстанови, но редица точки из кварталите продължават да тънат в боклук. 

На фона на включване на районния кмет на “Красно село” Цвета Николаева пред празни кофи жители на квартала се възмущават, че на много места картината е съвсем различна. “Заповядайте на ул. "Йосиф Цанков", ул. "Баба Илийца", ул. "Балканджи Йово", мисля да не ги изброявам всички, Вие трябва да ги знаете, и застанете пред всяка една кофа и кажете същото това, което казвате пред празната кофа. Плъховете си пируват всекидневно около и вътре в кофите, и са Ви изключително благодарни за ситуацията”, пише Sani Bogdanova. “Понеделник е 20.10. Ако не ме лъже паметта, кризата не трябваше ли да приключи до тогава? Кога ще почнете да извозвате боклука на ежедневна база? Моля за потвърждение. Благодаря”, пише Ale Sve. 

Подобни постове има и в групата на кв. “Люлин”. Администратор на групата събра гневни постове за непочистени камари с боклуци и призова общината да не разпространява неверни информации. 

“Столична община, спрете, да заблуждавате всички и най - вече хората от "Люлин" и "Красно село", защото вече търпението им е на изчерпване!

По-добре, ще е да не пишете нищо по темата.

Всички, можете в прикачения линк, да покажете със снимки и локации реалността в "Люлин"! 👇👇👇👇👇”, написа Nadezhda Doycheva.

Според последния разпространен от общината бюлетин за сметосъбирането в двата квартала - от 18 октомври, 80% от територията на “Люлин” и “Красно село” вече се чистват изцяло по график. “Само за две седмици постигнахме каквото никой не вярваше, че ще успеем - изцяло без да разчитаме на договори да се справим със сметосъбирането в два района. Да, благодарение на помощ отвън, но без изнудване, без извиване на ръце и без това да струва на столичани несправедливо много.”, бе цитирана в него зам.-кметът Надежда Бобчева. 

За днес общината още не е разпространила бюлетин, такъв се чака по-късно. Продължава да не е ясно от кой точно момент ще влезе в чистенето общинската фирма “Софекострой” и колко бързо ще може тя да осигури техника с отпуснатите 9 млн. лв. заем, ако трябва да се провеждат процедури за покупките.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

сметосъбиране

Още новини по темата

Васил Терзиев не изключи хора с прякори да продължат да чистят

10 Окт. 2025

София засега отказва допълнителна помощ за боклука от кабинета

09 Окт. 2025

Гражданите в помощ на София - доброволци закупиха и камиони
09 Окт. 2025

4 неудобни въпроса за кризата с боклука в София

09 Окт. 2025

Затворници ще помагат за боклука на София
08 Окт. 2025

Васил Терзиев: Хора с прякори няма да ограбват столичани

03 Окт. 2025

Десните призоваха Васил Терзиев да отмени мегатърга за чистотата

02 Окт. 2025

Задава се хаос с чистенето на огромни квартали в София

01 Окт. 2025

София пуска мегапоръчката за над половин милиард за боклука
05 Юни 2025

Сметосъбиращи фирми ултимативно поискаха 9 млн. лв. от София
15 Май 2025

Ако боклукът в София свърши, ГЕРБ ще докарат нов

08 Апр. 2025

Фирма на Столична община ще чисти "Красна поляна" още 1 г.
01 Март 2025

София вдига парите за чистота и пак обещава повече контрол
07 Ноем. 2024

Кметове на ПП-ДБ планират да изгонят частниците от сметосъбирането
26 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар