Жителите на “Красно село” и “Люлин” са бесни от хвалбите с боклука

С тази снимка потребител от кв. "Люлин" попита общината такса смет дали ще бъде намалена. В последстващи постове е уточнено, че боклукът е извозен.

Жителите на столичните квартали “Красно село” и “Люлин” стават все по-нервни от добрите новини, разпространявани от районите и централната администрация за осигуряването на сметоизвозването. Форумите на кварталите са пълни с постове на хора, които се възмущават, че на фона на бодри уверения за изчистено много места тънат в боклук. От двата квартала не разбират какво точно се чака, за да започне наистина обслужването по график.

Както “Сега” писа, “Красно село” и “Люлин” останаха без сметосъбираща фирма, след като изтече и удълженият договор за чистенето им с досегашната фирма, а новият търг затъна в обвинения за картели и неяснота ще стигне ли до някъде. Кметът Васил Терзиев обеща от събота нормалния график на сметосъбиране да се възстанови, но редица точки из кварталите продължават да тънат в боклук.

На фона на включване на районния кмет на “Красно село” Цвета Николаева пред празни кофи жители на квартала се възмущават, че на много места картината е съвсем различна. “Заповядайте на ул. "Йосиф Цанков", ул. "Баба Илийца", ул. "Балканджи Йово", мисля да не ги изброявам всички, Вие трябва да ги знаете, и застанете пред всяка една кофа и кажете същото това, което казвате пред празната кофа. Плъховете си пируват всекидневно около и вътре в кофите, и са Ви изключително благодарни за ситуацията”, пише Sani Bogdanova. “Понеделник е 20.10. Ако не ме лъже паметта, кризата не трябваше ли да приключи до тогава? Кога ще почнете да извозвате боклука на ежедневна база? Моля за потвърждение. Благодаря”, пише Ale Sve.

Подобни постове има и в групата на кв. “Люлин”. Администратор на групата събра гневни постове за непочистени камари с боклуци и призова общината да не разпространява неверни информации.

“Столична община, спрете, да заблуждавате всички и най - вече хората от "Люлин" и "Красно село", защото вече търпението им е на изчерпване!

По-добре, ще е да не пишете нищо по темата.

Всички, можете в прикачения линк, да покажете със снимки и локации реалността в "Люлин"! ”, написа Nadezhda Doycheva.

Според последния разпространен от общината бюлетин за сметосъбирането в двата квартала - от 18 октомври, 80% от територията на “Люлин” и “Красно село” вече се чистват изцяло по график. “Само за две седмици постигнахме каквото никой не вярваше, че ще успеем - изцяло без да разчитаме на договори да се справим със сметосъбирането в два района. Да, благодарение на помощ отвън, но без изнудване, без извиване на ръце и без това да струва на столичани несправедливо много.”, бе цитирана в него зам.-кметът Надежда Бобчева.

За днес общината още не е разпространила бюлетин, такъв се чака по-късно. Продължава да не е ясно от кой точно момент ще влезе в чистенето общинската фирма “Софекострой” и колко бързо ще може тя да осигури техника с отпуснатите 9 млн. лв. заем, ако трябва да се провеждат процедури за покупките.