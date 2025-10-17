Медия без
МВР ще уведомява по телефон и имейл за изтичане на паспорт

Дигиталните номади ще могат дълго да останат у нас, ако не заемат работни места на българи

Днес, 14:20
МВР ще уведомява всеки българин по телефон и електронна поща, че му изтича личната карта, паспорта или шофьорската книжка. Това става ясно от пуснати от правителството за обществено обсъждане промени в закона за личните документи. От 1 януари 2026 г. уведомяването ще е само по имейл. След създаване на технически и организационни условия то ще става и с кратко текстово съобщение на мобилен телефонен номер.

НС забрани на администрацията да иска копия на лични карти
Административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции, и органите на съдебната власт могат да изискват представянето на документ за самоличност единствено за удостоверяване на самоличността, а при необходимост
СЕГА
18 Юли 2023

Проектът за промяна на Правилника за прилагане на Закона за чужденците и Правилника за издаване на българските лични документи предвижда и даването на дълъг престой на т.нар. дигитални номади. Условието е те да не заемат свободни работни места в страната. Според вносителите приемането на предложението ще даде възможност страната ни да се позиционира като хъб за дигитални номади и иновации, както и като туристически център в региона на Централна и Източна Европа. Това ще предостави възможност за развитие на модерните технологии, привличане на ноу-хау и експертиза в ключови сектори, засилване на местната икономика, борба с демографската криза, се посочва още в мотивите. 

Парламентът облекчи издаването на лични документи
Депутатите гласуваха да отпадне задължението за смяна на шофьорска книжка при промяна на постоянен адрес в населено място в рамките на една област. Целта е да се намали събирането на лични данни, а предложените промени в Закона за българските лични документи са на МС.
СЕГА
31 Май 2023

Вносителите от МВР смятат, че заради своята природа, история, културно наследство, вече изградените, общности на дигитални номади от ЕС, наличието на добра инфраструктура (т.нар co-working или споделени пространства за работа), високоскоростния интернет и други притегателни предпоставки България може да се позиционира като изключително добра дестинация за дигитални номади в Европа.

С промените в Правилника се конкретизират и изменения в закона за чужденците в България. В съответствие с действащата правна уредба чужденец би могъл да получи право на продължително пребиваване при вложена сума в размер на 600 000 лв. Допустимо е част от вложението да бъде със заемни средства в размер не повече от 25 на сто. Установяването на това обстоятелство става с официално запитване до Централния кредитен регистър на Българска народна банка. "По тези съображения и за да бъде облекчена административната тежест спрямо инвеститорите в България, както и за да бъде надлежно установен размерът на инвестицията, органите по упражняване на административен контрол върху пребиваването на чужденци следва да могат да се позоват на годно правно основание", посочват вносителите. Затова следва Министерството на иновациите и растежа да издава удостоверителен документ за удостоверяване размера на вложенията в капитала на българското търговско дружество.

