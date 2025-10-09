Гражданите в помощ на София - доброволци закупиха и камиони

Особено критично бе положението в "Красно село". С помощта на граждани и "Софекострой" част от боклука бе разчистен.

Жители на засегнатите от кризата с боклука квартали на София и доброволци от целия град проявяват забележителна самоорганизация, като успяха да закупят дори и камиони. От началото на седмицата доброволци се организират във фейсбук групите на кварталите за извозване на отпадъци, а днес от "Гората бг" се похвалиха, че са успели да закупят и техника.

"УСПЯХМЕ, над 500 Човека се обединихме, събрахме към 80 000 лв. и купуваме не един, а ДВА професионални камиона за кризата в боклука в София, а и за цяла България!

От опит знам, че най-добрата помощ е навременната, а нашата е такава - камионите още този петък ще пристигнат в София от Австрия и ще започнат незабавно да помагат!", съобщиха от организацията в социалната мрежа "Фейсбук".

О "Гората Бг" ще предоствят камионите безвъзмездно на Столична община, а след приключване на кризата възнамеряват да ги използват за разчистване на незаконни сметища в цялата страна.

"Камионите купуваме по 51 600 лв., а ще предоставим напълно безвъзмездно на Столична община до приключване на кризата и така само за месец ще спестим над сто хиляди лева на обикновените данъкоплатци, пари, които могат да отидат за добри и смислени неща.

По-важното, когато един ден кризата с боклука в София приключи - нашите камиони ще са готови да чистят незаконни сметища в цяла България и да помагат където е нужно, за да бъде по-чисто и по-добре за всички ни!

И да, не ни достигат още около 24 хиляди лева за двата камиона, но съм сигурен, че с общи усилия ще ги досъберем! Вече съм потвърдил и двата камиона.

Вярвам, че ще съберем и малко повече, за да купим и така нужните контейнери, които пак ще ползваме дългосрочно", пишат от организацията.

По кварталите хората се наемат да пакетират разпиляните отпадъци ръчно дори без да притежават автомобили, като търсят впоследствие транспорт.

Политиците се карат за връзки с "мафията"

Нищо практично няма в политическите коментари за кризата, единствено безсмислени обвинения за това "кой е мафия".

Старта даде лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, който толкова се беше вбесил от изявленията на ПП-ДБ, обвързващи го с организираната престъпност, че директно ги обяви за "мутри". "Мафиотите, които раздадоха и направиха разбойническата приватизация, които презастроиха Черноморието, направиха концесиите ... Ако има – мафия, Терзиев две години е плащал на мафията. Две години!", негодуваше той пред парламентарните репортери. "Нито съм виждал, нито съм чувал Таки, или както го наричат", уверяваше Борисов, ала после уточни, че докато е бил главен секретар на МВР, въпросният е напуснал България.

После се включи колегата му в мнозинството Делян Пеевски от ДПС-НН. С нещо средно между укор и съжаление той каза, че Борисов "спасява ПП-ДБ и техните кметове, "Възраждане" с имунитетите и АПС". "Те са му като малки деца. Със сигурност не се броят с никаква мафия. Те правят само бели. Лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява. Те не могат без Борисов", заяви Пеевски.

От БСП-ОЛ настояха, че решението е боклукът да се събира от общинско предприятие. "В последните дни много хора се самопровъзгласиха за борци срещу мафията, но единственият начин да се бориш срещу мафията, е когато ѝ спреш парите и на какво ставаме свидетели последните дни - не на решения, а на евтини пиар акции. Виждаме депутати как возят чували с боклук от един квартал в друг, но някак си услужливо пропускат, че другият квартал се чисти от същия този концесионер и той получава пари за всеки килограм извозен боклук", включи се в критиките към опозицията червеният депутат Атанас Атанасов.

От ДБ коментираха, че Борисов "го язди голямото Д". 4Много сме притеснени дали може да му издържи гърбът от това голямо Д ... Борисов е в ролята на стария лъв, който стои в златна клетка, гледа и няма какво да направи. Единствено може да забави галопа, с който Пеевски го язди", каза Ивайло Мирчев. По повод договорите за събиране на боклука, които Васил Терзиев изпълнява, той посочи, че те са били сключени при управлението на бившия столичен кмет Йорданка Фандъкова, сега депутат от ГЕРБ-СДС. "Това са договорите, които Борисов и неговото управление са сключили с мафията", смята депутатът от ДБ.

Отделно изявление направиха от ПП, които атакуваха прокуратурата, че пречи, вместо да помогне за разрешаването на проблема. "Нали г-н Борисов каза, че ще помага, и днес прокуратурата започва да помага, като вика хората, които организират почистването, за да им губи времето. Дуото по художествена гимнастика е минало към съчетанието с бухалки", саркастично каза председателят на партията Асен Василев.