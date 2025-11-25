Столични райони раздават чували за боклук заради новата криза

От 1 декември още три столични района – "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" – остават без редовно почистване, присъединявайки се към вече обхванатите от кризата "Люлин" и "Красно село". Столичната община и районните администрации въвеждат извънредна организация и разчитат силно на съдействието на гражданите.

В "Слатина" и "Подуяне" започват безплатно раздаване на чували за смет, за да се подпомогнат събирането на отпадъците. Районната администрация в "Слатина" обяви, че ще раздаде 20 000 ролки с по 10 чувала. Гражданите могат да ги получат всеки делничен ден от 6 до 21 ч. от сградата на бул. "Шипченски проход" №67. Кметът Георги Илиев заяви че ще има и прозрачни чували за разделно събиране, ако контейнерите са препълнени. Кметът на "Подуяне" Кристиян Христов съобщи във Facebook, че и там ще се раздават чували, като същевременно тече разяснителна кампания с листовки по входовете на сградите. Общият призив към хората в трите района е да използват големи и здрави чували и да ги завързват добре, преди да ги изхвърлят в контейнерите. Това ще улесни събирането им в условията на преливане на съдовете.

Столичното предприятие за третиране на отпадъците ще бъде основният изпълнител в трите нови района, като ще работи със собствена и наета техника. Зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева обяви, че "Люлин" ще бъде поет от общинската фирма "Софекострой" до края на седмицата, която вече работи в "Красно село". Това освобождава техниката на завода, за да се пренасочи към "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне".

Районни администрации ще поемат събирането на отпадъците от малките улични кошчета и вероятно ще имат отговорност за почистването на спирките от сняг и лед.

Общината моли гражданите поне до средата на декември да не изхвърлят стари мебели и електроуреди, тъй като това претоварва системата.

Кметът на "Слатина" Георги Илиев стигна и до личен призив, обещавайки: "Но ако много ви се налага, напишете ми по Viber. Аз ще изпратя специално нашия екип, който да го вдигне".

Общината за момента не разкрива подробности за плана си, тъй като има опасения, че фирми, готови да помогнат с техника, са били заплашвани да се откажат.