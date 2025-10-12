Столичният кмет обяви курс към пряко договаряне за боклука

Столичният кмет Васил Терзиев обяви курс към всеобщо пряко договаряне за боклука в София, както и укрепване на общинското дружество "Софекострой" до степен, при която то ще чисти за постоянно "Красна поляна", "Красно село" и "Люлин". В момента то чисти само "Красна поляна". Терзиев коментира темата в интервю за предаването "120 минути" по Би Ти Ви.

От думите на кмета Терзиев стана ясно, че време за нова поръчка няма и затова се преминава към пряко договаряне, включително с фирми, които не са участвали в сегашната поръчка. На директен въпрос дали това означава, че няма да има пряко договаряне с фирмите, които са от поръчката, той отговори витиевато, че ще бъде поканен широк кръг фирми.

Столичният кмет обяви, че шефът на завода за отпадъци му е докладвал, че в последните дни боклука, който се кара при тях е най-чистия през последните години. В него нямало големи боклуци, каран от други общини боклук и вкарван в кофите в София, строителни отпадъци.

"Започваме да приближаваме резултата от поставената от нас задача за нужна техника за обслужването на двата столични района - получихме по два камиона от общините Ботевград и Елин Пелин, те вече изпълняват наряди, снощи получихме два камиона от гражданското сдружение "Гората.бг", които пристигнаха от Австрия и трябва да се пререгистрират, за да могат и те да обслужват, а за днес вече имаме 10 малки сметосъбиращи камиона от завода за отпадъци, които са на терен, три - големи и един камион с щипка, които ще изпълняват дейност", това пък обяви по-рано в неделя по БНР столичния зам.кмет по екологията Надежда Бобчева.

"Не сме възстановили напълно нормалния ритъм, но се надявам в рамките на следващата седмица това да стане факт, тъй като очакваме още техника - по един камион от общините Благоевград и Панагюрище, а има и доста желаещи да започнат работа в завода за отпадъци и да обслужват тази техника", добави тя.

Тя обяви, че доброволци са изготвили и интерактивна карта с геотагове на съответните контейнери, които чакат да бъдат почистени и които вече са почистени, мобилни приложения. Тя посочи още, че в първите дни е имало "съмнително" струпване на едри отпадъци, примерно мебели.

"Обвиненията, че сме се забавили с тази обществена поръчка са от тези, които бавеха нещата", смята тя и призова "държавата да даде отговори за запалените камиони на една от фирмите, кандидатстваща за поръчката, както и за отнетия лиценз от МОСВ на друга фирма":

"Защо по този начин беше елиминирана конкуренцията? Защо се мълчи по тези въпроси, а сега иска да ни помага. Планираме да подадем жалба в КЗК за картел при участниците, тъй като цените, които дават, са сходни. ... Искаме да са ясни правилата, да е ясно какво прави държавата и да не ни пречи".

Общинският съвет няма никакви правомощия по Закона за обществените поръчки, подчерта Бобчева и коментира: "Ако искат да ни помагат, нека за всички онези разумни неща, които ние предлагаме, да намираме съгласие. Тази седмица изведнъж предложението общинското дружество "Софекострой" да изпълнява тази дейност получи феноменална подкрепа в Столичния общински съвет (СОС) от всички. Досега не сме получавали официални предложение за това от БСП, нито сме провеждали срещи по тази тема, учудена съм, че сега от БСП твърдят, че това е тяхно предизборно предложение. Те също могат да инициират подобни доклади в СОС, но този четвъртък беше първият за мандата".

Подозрително изглежда съвпадението, че точно в тази седмица бяхме извикани в прокуратурата с директора на завода за боклук, зави още Бобчева.

Политическият спор

Общинският съветник от ДБ Симеон Ставрев също увери пред БНТ, че ситуацията ще се нормализира. Той заяви, че фирмите, събиращи боклука, се опитват да "изнудват града". Той напомни за запалените камиони и отнетия лиценз на турските фирми и обвини Агенцията за обществените поръчки, че е забавила с 3 месеца обявяването на провалената вече обществена поръчка за сметосъбирането. Ставрев заговори и за саботаж - показа снимки на разбити контейнери с дрехи, изхвърляни едрогабаритни отпадъци, разкъсани чували, отговорността за което отдаде на "хора с якета по 500 лв.".

Също пред БНТ Карлос Контрера - общински съветник от ВМРО, обвини ПП-ДБ, че подходът им с обявяването на една "мегапоръчка" за събиране на боклука повтаря досегашния модел в столицата, при който над 90 процента от почистването се извършва от външни фирми. Според него общината се е забавила твърде много с обявяването на обществената поръчка и не е направила нищо, за да укрепи капацитета на "Софекострой". Контрера дори допусна, че кризата е "моделирана и планирана", за да се оправдае предстоящо повишаване на такса "смет".