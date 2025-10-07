Елин Пелин, Панагюрище и Ботевград ще помагат на София за боклука

"Заради недостатъчния капацитет на специализираното предприятие за третиране на отпадъците, което пое сметосъбирането в районите "Люлин" и "Красно село", в които беше въведена кризисна организация, от общините Елин Пелин и Ботевград са заявили готовност да окажат съдействие на столицата". Това съобщи зам.-кметът Надежда Бобчева.

Двете общини ще предоставят на столицата по 2 камиона безвъзмездно. Приоритет номер едно е привличането на допълнителни ресурси (техника и хора) - работи се активно по всички варианти за наемане или закупуване на големи сметосъбиращи камиони с преса, отбелязват от Столична община.

С един камион е готово да се включи и Панагюрище. "Става въпрос за предоставяне на автомобил, който да събира така наречените бобри. Но, очакваме писмото от страна на Столичната община за съдействие. Това, което имахме като предварителен разговор със софийска община, не касае транспортиране на боклука до регионалното депо Панагюрище-Стрелча, а ще бъде транспортирано до съответния завод, който обслужва софийска община", обясни кметът Желязко Гагов.

Броят на тази техника е недостатъчен, но от общината се надяват картината да се подобри, като камионите се комбинират с тези на специализираното предприятие за третиране на отпадъци. Според публикуваната обществена поръчка за двата кризисни района - "Люлин" и "Красно село" за обслужването на контейнерите в тях са необходими 12 камиона - 7 за "Люлин" и 5 за "Красно село". Извън камионите, които облслужват контейнерите поръчката предвижда и 8 броя специализирана техника за извозване на едрогабаритните отпадъци. Заводът за третиране на отпадъците разполага с 10 машини, които обаче са с по-малка вместимост.

КРИЗА ИЛИ НЕУДОБСТВО

И днес оценката на община и районни кметове за състоянието на сметоизвозването се разминават. Според зам.-кмета Надежда Бобчева проблемите се преувеличават и е създадена добра организация, като дори щяло да се стигне до икономия на средства, защото за чистенето на районите си имало заложени пари, които сега не се плащат в пълен размер. Бобчева омаловажи политическите критики за преливащи контейнери с фразата "Едно си баба знае, едно си баба бае". Бобчева дори представи кризата като възможност да се подобри работата. Кметът Васил Терзиев пък разясни, че не гледа на ситуацията като на криза, а като на временно неудобство. "Не гледаме на това като на криза, а като на временно неудобство, което в рамките на няколко дни ще се стремим да отстраним, за да няма преливащи кофи и да влезнем в режим на нормално почистване на тези райони", коментира пред БНР кметът Васил Терзиев. На този фон районните кметове отново разказаха, че капацитетът на обслужване на боклука не е достатъчен.

"Виждам, че на някои им е забавно, но на нас не ни е. За нас е трагедия. Имаме кризина ситуация с 2 от яслите. Цял ден мои служители на ръце товареха от кофите в камионите, но успяхме да натоварим само 8 контейнера", коментира кметът на "Красно село" Цвета Николаева. Тя коментира, че се подценява ситуацията около спешния институт "Пирогов", където има голям брой кофи по страничната улица, които остават необслужени. Има липса на свободни тротоари в част от кварталите като "Борово". Николаева се опасява, че ако спешно не се осигури допълнителен капацитет, до края на седмицата ще се стигне до криза.

ОЧАКВАНА РАЗВРЪЗКА

До края на седмицата обаче общината очаква не криза, а развръзка. От обясненията на зам.-кмета Бобчева стана ясно, че процедурата за "Красно село" и "Люлин" за избор на нов чистач вероятно ще бъде прекратена и ще има ново възлагане. То ще бъде вероятно към общинската фирма "Софекострой", за която първо кметът Терзиев обяви, че е отказала да чисти. Пред екокомисия от фирмата обясниха, че в момента персонала им е достатъчен да покриват 80% от необходимия капацитет за чистене на "Красна поляна" - кварталът, за който отговарят, и ще имат нужда от допълнителна техника. Фирмат има 8 камиона, но техниката е в тежко състояние и постоянно се налатат ремонти. От дружеството бяха категорични, че не биха си позволили да отказват и се отнасят отговорно, като днес са помагали в "Красно село" и "Люлин". Не може такъв голям обем от дейност да се възлага от днес за утре, категоричен е директорът Даниел Йорданов.

Тепърва ще се внеся доклад на базата на изготвения от фирмата анализ каква техника е необходима и вероятно ще иман инфаус възлагане по съкратени срокове. До края на седмицата общината ще реши и какво да прави с останалите обособени позиции, по които получи скъпи оферти. Част от договорите за останалите 18 района на София изтичат в края на годината, част от контрактите - в началото на януари. И при тях сроковете с ново възлагане при евентуално прекратяване на процедурата са ключови. Общината очаква при процедури на пряко договаряне да постигне по-добри оферти, още повече, че срокът на възлагане ще е по-къс и няма да могат да се извършат всички първоначално планирани инвестиции.

МВР РАЗСЛЕДВА ИЗГОРЕЛИ КАМИОНИ ЗА СМЕТ

Междувременно, от МВР съобщиха, че работят по случай с четири запалени камиона за отпадъци с турска регистрация в София. Сигналът за горящи камиони на ул. "Околовръстен път" е получен на 29 юли около 03:00 ч. в столичното Осмо районно управление. Изпратени са екипи на полицията и на Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН), а огънят е потушен. От него са засегнати четири товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера, посочват от МВР. Камионите са били на паркинг, стопанисван от фирма, помещаваща се на адреса. Изгорели са кабините и гумите на автомобилите. На паркинга през нощта е имало жива охрана, но служителят не е чул, когато са запалени камионите. Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство и са иззети веществени доказателства.

През септември съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев каза, че голяма турска фирма е отказала да вземе участие в търг за извозване на боклук. Според него причината е, че нейни камиони са били подпалени на охраняем паркинг в София.

ЗАЕМ ЗА СОФЕКОСТРОЙ

На пресконференция Борис Бонев от "Спаси София" също наблегна на нуждата София да изгражда общински капацитет за справяне с боклука. Още в началото на мандата казах, че за да бъде София независима, трябва да се изгражда общински капацитет - да се подсили общинското дружество и да се работи за завода за боклук. 1 година не бе направено нищо. Но независимо от различията ни с кмета Терзиев, това е битка, която трябва да бъде водена заедно", заяви той. И посочи, че е внесъл доклад в Столичния общински съвет за отпускане на 3 млн. лв. за "Софекострой", които да се използват за закупуване на техника и кофи за боклук.

От "Спаси София" са внесли и сигнал до КЗК за извършване на незабавна проверка на търговете за почистването, които, по думите му, са съмнителни. "Забелязахме фирми, отстранени от някои зони по технически причини, в други зони не са отстранени. Фирми, които задават сходни, до запетаята въпроси, също така дават и сходни цени. Това дава основание да се направи предположение, че те имат предварителна договора за разпределяне на пазара, което значи по-малка конкуренция и по-високи цени", каза Бонев и призова София да не се поддава на рекета. Относно отказа на "Софекострой" да помогне с извозване на боклука, той заяви, че такъв няма - още на 3 октомври оттам са заявили, че въпреки кратките срокове, те са готови на пълно съдействие.

Бонев съобщи и за твърдения, че камиони и каруци умишлено изхвърлят боклуци в двата столични квартала, за да се натрупат много отпадъци. "Това би било престъпление. Настояваме незабавно камерите в София да бъдат прегледани и записите публикувани, за да видим как тези камиони и каруци разтоварват боклуци, хората да видят, че тази мафия, тези хора с прякори, са готови на всичко, за да поставят София на колене", заяви той.