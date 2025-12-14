Кметът на "Люлин" иска 25% по-ниска такса смет в квартала

Столична община Въпреки уверенията на Столична община, че ще бъде възобновено регулярното сметопочистване в района, от администрацията на "Люлин" изтъкват, че то е сведено до "критичния минимум".

Кметът на столичния район "Люлин" Георги Тодоров ще внесе в Столичния общински съвет (СОС) предложение такса "битови отпадъци" за 2026 г. да бъде намалена за жителите на квартала с 25%. Причината е продължаващата трети месец криза с боклука, съобщиха от районната администрация.

"Когато една услуга не се изпълнява в пълния ѝ обем, обществото не дължи пълната ѝ цена. Това не е политическа позиция. Това е принцип", аргументира предложението си Тодоров.

От районната администрация посочват, че намаляването на таксата с 1/4 е "справедливо изчислено" спрямо периода, в който услугата по сметосъбиране и сметоизвозване не се осигурява на необходимото ниво.

По думите на Тодоров, намаляването на такса смет ще покаже "ангажираност и отговорност към хората, които в продължение на месеци живеят в условия, несъвместими с нормалния градски бит". Районният кмет призовава общинските съветници от всички политически групи да разгледат предложението не като партийна тема, а като въпрос на здрав разум и базова справедливост.

"Когато хората са оставени да платят цената на една криза, институциите са длъжни да поемат своята част от отговорността", подчертава Тодоров.

От администрацията на "Люлин" посочват още, че след внасянето на доклада Георги Тодоров ще обяви публично кога ще бъде разгледано предложението в СОС, а впоследствие - и какъв е резултатът от гласуването.