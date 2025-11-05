Подуяне е следващата жертва на кризата с боклука в София

Булфото Район "Подуяне" е следващият след "Люлин" и "Красно село", който ще остане без сметопочистване в София.

Подуяне ще се превърне в следващата засегната зона от кризата с боклука в София. Заради подадени жалби по обществената поръчка за почистването столичният район ще остане без изпълнител на сметосъбирането от 1 декември, съобщи районният кмет Кристиян Христов във "Фейсбук".

"За съжаление, очаквам сериозни затруднения в продължение на поне няколко седмици - както по отношение на сметоизвозването, така и на снегопочистването. Това не е новина, която исках да съобщя, но е важно да бъдем откровени и подготвени", написа той в социалната мрежа.

Той добави, че през последните седмици в района се работи интензивно по план, който да облекчи ситуацията. И съобщи, че заедно с общинските съветници от "Спаси София" са внесли доклад за закупуването на 10 камиончета, от които две за район "Подуяне". Подготвя се и доклад за разкриване на осем нови щатни бройки за звено по почистване в района.

"Това няма да реши напълно кризата, но е необходима стъпка за минимизиране на щетите - посочва Христов. - В такъв момент е важно да бъдем солидарни и отговорни. Аз ще бъда максимално честен с вас и няма да крия истината. Ще бъда постоянно на терен и няма да пестя усилия. Разчитам на съдействието на всеки жител на района, както и на подкрепата на кмета Васил Терзиев, неговата администрация и Общинския съвет. Вярвам, че с общи усилия ще преминем през този труден период."

ЖАЛБИТЕ

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) са подадени две жалби за новите процедури по почистването на общо пет района в София. Те са публикувани в сайта на комисията. Според разпоредби на Закона за обществените поръчки, докато съдът не се произнесе по обжалването, се ограничава възможността на възложителя (Общината) да сключва договор или да възлага изпълнение.

Едната от жалбите е с подател консорциум "Чистота Средец" срещу решението за почистване на зона 3, която освен "Подуяне" включва районите "Слатина" и "Изгрев". В края на октомври зам.-кметът по екология Надежда Бобчева съобщи, че Столична община прекратява обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване в Зона 3.

Тогава тя обясни, че поръчката е прекратена, след като единственият допуснат участник се е отказал от участие преди отварянето на ценовите оферти. Зам.-кметът посочи, че са проведени разговори с районните кметове на "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", които са изразили готовност да съдействат за временното осигуряване на дейността, докато се намери трайно решение.

Другата постъпила жалба в КЗК е с подател консорциум "Почистване Триадица" и е срещу решението на Столичната община за прекратяване на процедурата за почистването на зона 6 ("Люлин", "Красно село") и възлагането на района на общинското дружество "Софекострой".

"До прекратяването на поръчката се стигна заради прекомерно висока оферта, надвишаваща неколкократно предварително заложената стойност", обясни Бобчева.

До избора на нов изпълнител дейността се изпълнява от Столичното предприятие за третиране на отпадъци и общинското дружество "Софекострой", като то ще поеме изцяло обслужването на зоната. За укрепване на капацитета му Столичният общински съвет одобри капитал от 9 млн. лв. за закупуване на техника.

ЗАКОНЪТ

Законът за обществените поръчки (ЗОП) гласи, че жалбата не спира процедурата, в случая прекратяването ѝ. Тя може да бъде спряна единствено в случаите, когато има искане за налагане на временна мярка.

"Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка спиране на процедурата", се казва в ЗОП.

В случая няма внесени жалби срещу избор на изпълнител, а срещу прекратяване.