Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

4 неудобни въпроса за кризата с боклука в София

Днес, 16:46
Много кофи в "Люлин" и "Красно село" преливат. Все пак в районите се случва някакво обслужване.
Фейсбук
Много кофи в "Люлин" и "Красно село" преливат. Все пак в районите се случва някакво обслужване.

С помощта на гражданите, съседни общини и кризисно мобилизиране на две общински предприятия два от големите райони на София - “Люлин” и “Красно село”, засега се разминават с пълна катастрофа с боклука. По улиците има много неизвозен боклук, но някакво обслужване все пак има. Екипът на столичния кмет Васил Терзиев определя това като битка между два свята. Битки по форумите текат и между гражданите, част от които действат проактивно, докато други се възмущават, че трябва да вършат работата на общината.

Факт е, че бизнесът в боклука от години генерира скандали и се доминира от едни и същи фирми, които често играят в един отбор и успешно изнудват общината. И кметът Терзиев безспорно заслужава признание, че успява да мобилизира реална подкрепа и че демонстрира твърда решимост да не подпише ощетяващи града договори. Това обаче не отменя тежките въпроси, на които общината дължи отговори. Защото ако допуснатите грешки не бъдат поправени и поуки не бъдат извлечени, ситуацията ще се повтори във всички райони на София.

 

Има ли наистина картелни договорки? 

Както “Сега” писа, до кризата с боклука в столицата се стигна, след като бяха получени свръхскъпи оферти по откритата от общината поръчка за чистенето на града в следващите 5 години. Дадените от общината прогнозни цени бяха драстично надхвърлени, като общата стойност на подадените оферти достигна близо 840 млн. лв. при прогнозна стойност от 430 млн. лв. Разликите между прогноза и получени оферти са изключително големи и трудно обясними, като за една от позициите външна турска фирма успя да предложи цена под прогнозна. Точно тя обаче се отказа от едната позиция и има сериозни съмнения, че е била подложена на натиск. Запалените ѝ камиони за боклук са само едно от видимите доказателства за това. 

Подобно поведение наподобява силно на картелни договорки и извършването на проверка е задължително. За картел и писани под индиго оферти, включително със сбъркани запетаи, заговори открито и Терзиев, но реално проверка поискаха от “Спаси София”. Установяването на всички възможни подробности по офертите е ключово не просто за оценка на случилото се, а и във връзка с предстоящото пряко договаряне с фирмите при евентуално прекратяване на конкурса. Темата с цените изобщо не отпада от дневния ред, а е много вероятно преговори да текат и с фирми, които се включиха в проблемната процедура. 

 

Как са смятани прогнозните цени и защо е допуснато да бъдат надхвърлени? 

“Сега” вече писа за ключова грешка при обявяването на процедурата - общината позволи подаваните оферти да надхвърлят прогнозните стойности по процедурата. Това е много проблемно решение, защото не дава никакви гаранции за окончателната сума, на която биха могли да възлязат договорите. Точно това се случи и в реалността, а разходите за сметосъбиране и чистота са пряко свързани с размера на такса смет. Тук екипът на Терзиев продължава да настоява, че грешка няма. Зам.-кметът Надежда Бобчева е твърдо убедена, че фиксирането на прогнозните цени като пределни спъва конкуренцията. Предстои да видим дали тази философия ще се приложи при евентуални нови процедури, но, ако те ще са в процес на пряко договаряне, надали. 

Стои и въпросът как точно са смятани прогнозните цени, защото прегледът на офертите показва много притеснителни неточности. Така например офертата на турския участник - най-изгодната в процедурата, е за 45 779 914,11 лв. без ДДС. Тя е за районите “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”, които, според обявлението на поръчката, са с прогнозна стойност от 59 926 715.83 лв. Така офертата на турската компания излиза значително под прогнозите на общината. В същото време прегледът на предложените единични цени от турците по абсолютно всички дейности надхвърлят с малко прогнозните на общината. Няма как оферта с цени на единичните дейности над прогнозните да има за финален резултат сума, значително под прогнозната.

Същият проблем изкача и от подробните калкулации за прогнозната цена на общината. По таблицата, приложена с офертата, прогнозната цена на общината по тази позиция излиза 42 594 770,77 лв. Тя обаче е обявила по-висока сума - 59 926 715.83 лв. 

Подобни разминавания има и по други обособени позиции. При “Люлин” и “Красно село”, например, по подробни сметки от офертата прогнозната стойност излиза 52 308 952.82 лв., а в обявлението на поръчката е за 66 861 994.17 лв. 

Общината следва да обясни и има ли проблем заради промяна в една от основните дейности по поръчката - за събиране и транспортиране на отпадъци  от контейнери до съоръжение за третиране. Както “Сега” писа, тук в първоначалната версия за документация е заложено фирмите да дадат цена за тези дейности до момента на въвеждане на автоматизирана система, тоест за първите 6 месеца от изпълнение на договорите. Фирмите са питали защо в този случай няма отделен ред за цена след въвеждане на автоматизираната система - тя изисква закупуване на съвсем различен тип техника и общината е променила наименованието на тази дейност, като уточнението преди въвеждане на автоматизирана система е отпаднало. Така от фирмите се иска да дадат цена за целия период на договор. Тази корекция в подхода обаче е извършена без да се промени прогнозната цена - тя си е останала 166.67 лв. на тон, колкото и преди въвеждането на автоматизирана система. 

С всички тези проблеми около документацията и явни неточности предложените цени отново може да са картелни и необосновано високи. Ако ще се водят войни обаче, е редно да е ясно каква в крайна сметка е очакваната от общината цена и какво включва тя. 


Откога общината се готви за криза? 

При обявяването на временната кризисна организация за чистенето на “Красно село” и “Люлин” директорът на предприятието за третиране на отпадъци Николай Савов направи странен коментар. Той заяви пред медии, че общинската структура от месеци подготвя сценарии за подобна ситуация. Това е много притеснително признание на фона на слабата организация, с която тръгна кризисното чистене. В какво точно се е състояло това разиграване на сценарии, не е ясно, но общината закъсня с графиците, с разполагането на извънредни контейнери и не бе добре подготвена с допълнителна техника. 

Много несериозно прозвуча и цялото възлагане на кризисното чистене на общинското дружество “Софекострой”, както и последвалата новина от кмета Терзиев, че дружеството отказало, вероятно поради същия натиск, оказван и върху други фирми. В последствие се оказа, че дружеството не е отказвало, а просто не може да поеме такъв обем от работа от днес за утре.

Общината е наясно и с тежкото положение на фирмата, която според финансовия си отчет за миналата година е декапитализирана и се наложи да тегли заеми. Сега “Спаси София” предлага да се отпусне нов заем, с който да се финансира извънредното чистене на районите. Ключово е това укрепване на капацитета на общинското предприятие да стане максимално бързо, още повече, че няма гаранции, че тепърва няма да има проблеми с други зони на града. Изтичат договорите за 20 от 24 района на София. 

Остана да виси с неубедителен отговор и въпросът защо поръчката е задвижена за съгласуване към Агенцията за обществените поръчки едва в края на март. Самата агенция забави произнасянето с 2 месеца. Общински съветници коментираха, че общината е наясно с изтичането на договорите отдавна и поръчката е била готова още миналата година. Тук отговорът на екипа на Терзиев е, че до последно експертно е работено по документите. Конкретно на “Люлин” и “Красно село” договорите са изтекли още през април и са удължени с максимално позволеното, като повторно изтекоха миналата събота.   

Този опит на общината да замаже реалното положение не е приемлив. Не може бодро да се отчита, че всичко е под контрол, когато районните кметове разказват как им се налага с общински служители ръчно да пренасят боклук от контейнерите. 

 

Иде ли развръзка? 

В края на седмицата се очаква развръзка и за чистенето на “Люлин” и “Красно село”, и за останалите обособени позиции. При “Люлин” и “Красно село” новата процедура ще бъде прекратена и дейността ще се възложи директно чрез инхаус договор на “Софекострой”. Много е вероятно при останалите райони общината да прекрати обособените позиции с високи оферти с аргумент, че са финансово неприемливи и да се премине към пряко договаряне. При него общината ще получи втори шанс да иска по-ниски оферти. Ще е ключово за този втори опит общината да е максимално наясно какво точно се опитва да постигне. Иначе още от сега е ясно, че общите космическите суми ще бъдат намалени - общината обяви, че евентуално договори ще са по-кратки.  Кметът Терзиев заслужава признание за решимостта да отстоява финансовите интереси на общината и гражданите, но не може да позволява с действията си администрацията да е част от проблема. 

 

За Васил Терзиев случващото се е битка между два свята. Кметът успя да мобилизира подкрепа от много граждани.
За Васил Терзиев случващото се е битка между два свята. Кметът успя да мобилизира подкрепа от много граждани.
Сивите контейнери не бяха поставени навреме. Те не са удобни, но улесняват извозването на боклука.
Сивите контейнери не бяха поставени навреме. Те не са удобни, но улесняват извозването на боклука.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

сметосъбиране, криза с боклука

Още новини по темата

Затворници ще помагат за боклука на София
08 Окт. 2025

Борисов: Тръмп-младши е просто дете на приятел
08 Окт. 2025

Васил Терзиев: Хора с прякори няма да ограбват столичани

03 Окт. 2025

Десните призоваха Васил Терзиев да отмени мегатърга за чистотата

02 Окт. 2025

Задава се хаос с чистенето на огромни квартали в София

01 Окт. 2025

София пуска мегапоръчката за над половин милиард за боклука
05 Юни 2025

Сметосъбиращи фирми ултимативно поискаха 9 млн. лв. от София
15 Май 2025

Ако боклукът в София свърши, ГЕРБ ще докарат нов

08 Апр. 2025

Фирма на Столична община ще чисти "Красна поляна" още 1 г.
01 Март 2025

София вдига парите за чистота и пак обещава повече контрол
07 Ноем. 2024

Кметове на ПП-ДБ планират да изгонят частниците от сметосъбирането
26 Септ. 2024

Програмата за повече контейнери за смет в София се промъкна в СОС
25 Юли 2024

ГЕРБ и БСП спряха проекта за повече контейнери за смет в София
23 Юли 2024

Софиянци искат местене на колите преди чистене на улица
16 Дек. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар