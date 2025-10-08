4 неудобни въпроса за кризата с боклука в София

С помощта на гражданите, съседни общини и кризисно мобилизиране на две общински предприятия два от големите райони на София - “Люлин” и “Красно село”, засега се разминават с пълна катастрофа с боклука. По улиците има много неизвозен боклук, но някакво обслужване все пак има. Екипът на столичния кмет Васил Терзиев определя това като битка между два свята. Битки по форумите текат и между гражданите, част от които действат проактивно, докато други се възмущават, че трябва да вършат работата на общината.

Факт е, че бизнесът в боклука от години генерира скандали и се доминира от едни и същи фирми, които често играят в един отбор и успешно изнудват общината. И кметът Терзиев безспорно заслужава признание, че успява да мобилизира реална подкрепа и че демонстрира твърда решимост да не подпише ощетяващи града договори. Това обаче не отменя тежките въпроси, на които общината дължи отговори. Защото ако допуснатите грешки не бъдат поправени и поуки не бъдат извлечени, ситуацията ще се повтори във всички райони на София.

Има ли наистина картелни договорки?

Както “Сега” писа, до кризата с боклука в столицата се стигна, след като бяха получени свръхскъпи оферти по откритата от общината поръчка за чистенето на града в следващите 5 години. Дадените от общината прогнозни цени бяха драстично надхвърлени, като общата стойност на подадените оферти достигна близо 840 млн. лв. при прогнозна стойност от 430 млн. лв. Разликите между прогноза и получени оферти са изключително големи и трудно обясними, като за една от позициите външна турска фирма успя да предложи цена под прогнозна. Точно тя обаче се отказа от едната позиция и има сериозни съмнения, че е била подложена на натиск. Запалените ѝ камиони за боклук са само едно от видимите доказателства за това.

Подобно поведение наподобява силно на картелни договорки и извършването на проверка е задължително. За картел и писани под индиго оферти, включително със сбъркани запетаи, заговори открито и Терзиев, но реално проверка поискаха от “Спаси София”. Установяването на всички възможни подробности по офертите е ключово не просто за оценка на случилото се, а и във връзка с предстоящото пряко договаряне с фирмите при евентуално прекратяване на конкурса. Темата с цените изобщо не отпада от дневния ред, а е много вероятно преговори да текат и с фирми, които се включиха в проблемната процедура.

Как са смятани прогнозните цени и защо е допуснато да бъдат надхвърлени?

“Сега” вече писа за ключова грешка при обявяването на процедурата - общината позволи подаваните оферти да надхвърлят прогнозните стойности по процедурата. Това е много проблемно решение, защото не дава никакви гаранции за окончателната сума, на която биха могли да възлязат договорите. Точно това се случи и в реалността, а разходите за сметосъбиране и чистота са пряко свързани с размера на такса смет. Тук екипът на Терзиев продължава да настоява, че грешка няма. Зам.-кметът Надежда Бобчева е твърдо убедена, че фиксирането на прогнозните цени като пределни спъва конкуренцията. Предстои да видим дали тази философия ще се приложи при евентуални нови процедури, но, ако те ще са в процес на пряко договаряне, надали.

Стои и въпросът как точно са смятани прогнозните цени, защото прегледът на офертите показва много притеснителни неточности. Така например офертата на турския участник - най-изгодната в процедурата, е за 45 779 914,11 лв. без ДДС. Тя е за районите “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”, които, според обявлението на поръчката, са с прогнозна стойност от 59 926 715.83 лв. Така офертата на турската компания излиза значително под прогнозите на общината. В същото време прегледът на предложените единични цени от турците по абсолютно всички дейности надхвърлят с малко прогнозните на общината. Няма как оферта с цени на единичните дейности над прогнозните да има за финален резултат сума, значително под прогнозната.

Същият проблем изкача и от подробните калкулации за прогнозната цена на общината. По таблицата, приложена с офертата, прогнозната цена на общината по тази позиция излиза 42 594 770,77 лв. Тя обаче е обявила по-висока сума - 59 926 715.83 лв.

Подобни разминавания има и по други обособени позиции. При “Люлин” и “Красно село”, например, по подробни сметки от офертата прогнозната стойност излиза 52 308 952.82 лв., а в обявлението на поръчката е за 66 861 994.17 лв.

Общината следва да обясни и има ли проблем заради промяна в една от основните дейности по поръчката - за събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране. Както “Сега” писа, тук в първоначалната версия за документация е заложено фирмите да дадат цена за тези дейности до момента на въвеждане на автоматизирана система, тоест за първите 6 месеца от изпълнение на договорите. Фирмите са питали защо в този случай няма отделен ред за цена след въвеждане на автоматизираната система - тя изисква закупуване на съвсем различен тип техника и общината е променила наименованието на тази дейност, като уточнението преди въвеждане на автоматизирана система е отпаднало. Така от фирмите се иска да дадат цена за целия период на договор. Тази корекция в подхода обаче е извършена без да се промени прогнозната цена - тя си е останала 166.67 лв. на тон, колкото и преди въвеждането на автоматизирана система.

С всички тези проблеми около документацията и явни неточности предложените цени отново може да са картелни и необосновано високи. Ако ще се водят войни обаче, е редно да е ясно каква в крайна сметка е очакваната от общината цена и какво включва тя.



Откога общината се готви за криза?

При обявяването на временната кризисна организация за чистенето на “Красно село” и “Люлин” директорът на предприятието за третиране на отпадъци Николай Савов направи странен коментар. Той заяви пред медии, че общинската структура от месеци подготвя сценарии за подобна ситуация. Това е много притеснително признание на фона на слабата организация, с която тръгна кризисното чистене. В какво точно се е състояло това разиграване на сценарии, не е ясно, но общината закъсня с графиците, с разполагането на извънредни контейнери и не бе добре подготвена с допълнителна техника.

Много несериозно прозвуча и цялото възлагане на кризисното чистене на общинското дружество “Софекострой”, както и последвалата новина от кмета Терзиев, че дружеството отказало, вероятно поради същия натиск, оказван и върху други фирми. В последствие се оказа, че дружеството не е отказвало, а просто не може да поеме такъв обем от работа от днес за утре.

Общината е наясно и с тежкото положение на фирмата, която според финансовия си отчет за миналата година е декапитализирана и се наложи да тегли заеми. Сега “Спаси София” предлага да се отпусне нов заем, с който да се финансира извънредното чистене на районите. Ключово е това укрепване на капацитета на общинското предприятие да стане максимално бързо, още повече, че няма гаранции, че тепърва няма да има проблеми с други зони на града. Изтичат договорите за 20 от 24 района на София.

Остана да виси с неубедителен отговор и въпросът защо поръчката е задвижена за съгласуване към Агенцията за обществените поръчки едва в края на март. Самата агенция забави произнасянето с 2 месеца. Общински съветници коментираха, че общината е наясно с изтичането на договорите отдавна и поръчката е била готова още миналата година. Тук отговорът на екипа на Терзиев е, че до последно експертно е работено по документите. Конкретно на “Люлин” и “Красно село” договорите са изтекли още през април и са удължени с максимално позволеното, като повторно изтекоха миналата събота.

Този опит на общината да замаже реалното положение не е приемлив. Не може бодро да се отчита, че всичко е под контрол, когато районните кметове разказват как им се налага с общински служители ръчно да пренасят боклук от контейнерите.

Иде ли развръзка?

В края на седмицата се очаква развръзка и за чистенето на “Люлин” и “Красно село”, и за останалите обособени позиции. При “Люлин” и “Красно село” новата процедура ще бъде прекратена и дейността ще се възложи директно чрез инхаус договор на “Софекострой”. Много е вероятно при останалите райони общината да прекрати обособените позиции с високи оферти с аргумент, че са финансово неприемливи и да се премине към пряко договаряне. При него общината ще получи втори шанс да иска по-ниски оферти. Ще е ключово за този втори опит общината да е максимално наясно какво точно се опитва да постигне. Иначе още от сега е ясно, че общите космическите суми ще бъдат намалени - общината обяви, че евентуално договори ще са по-кратки. Кметът Терзиев заслужава признание за решимостта да отстоява финансовите интереси на общината и гражданите, но не може да позволява с действията си администрацията да е част от проблема.