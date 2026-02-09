Държавата си къса опашката в "Петрохангейт"

Сигурно множество полицейски директори, шефове на специални служби, държавни ръководители, политически лидери, настоящи и бивши министри, отговорни чиновници потриват доволно ръце, че вече никой не може да каже какво точно се е случило в хижата край Петрохан и в кемпера до Околчица. Събития, довели до 6 трупа на мъже, които отнесоха много тайни и чиято смърт ражда ежеминутно легенди, коментари, анализи, провокации и манипулации.

Случаят безспорно шокира обществото, прикова вниманието му, възбуди политическия кръвожаден инстинкт, извади наяве неподозирани детективски способности в бивши полицаи, чиновници, психиатри, психолози, анализатори, задръсти социалните мрежи с всевъзможни теории и конспирации.

Нито пресконференцията на полиция и прокуратура с подбрани видеокадри и субтитри, нито изслушването в парламента на ръководители на МВР, ДАНС и на полицията не хвърлиха особена светлина по случая. Няколкочасовите мънкащи обяснения приличаха повече на опити да се скрие истината, отколкото да се даде обективна информация и да се успокои обществото. И те на практика само сгъстиха още повече кашата.

Същото стана и когато бранещата постоянно и ревностно следствената тайна прокуратура, изсипа изненадващо десетки страници в Народното събрание от показания, експертизи, справки по разследването, оставяйки съмнението, че води за носа не само депутатите, но и цялото общество.

В хаоса от всевъзможни интерпретации на заден план остана едно от най-важните неща - че за трагедията допринасят и няколко големи провала през годините на оторизирани от държавата органи. Както и, че на този фон в момента сякаш наблюдаваме как държавата си къса опашката с всевъзможни обяснения и оправдания.

След трагедията се оказа, че две от

най-възловите специални служби - ГДБОП и ДАНС, са се занимавали с жертвите,

с техни действия, с НПО-то им, още през 2022 г. От изтекла справка на контраразузнавателната агенция, публикувана от BIRD.bg., се разбра, че тя е разследвала „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), собственост на убитите в Петрохан и край Околчица, за различни нарушения. Оказа се, че нейни агенти под прикритие са присъствали на срещи на тази НПО с Районната дирекция по горите-София. Описват се следи от куршуми и се говори дори за стрелбище.

Става ясно и, че сигналите срещу НПО не били само за манипулиране и сексуални посегателства на непълнолетни, но и за агресивно поведение и отказ да се изпълнят разпорежданията на различни институции. Към НАКЗТ редовно е изтичала информация от различни уж контролиращи органи.

Пак през 2022 г. ГДБОП прекратява разследването по сигнала на 15-годишния Валери за сексуално посегателство, защото момчето не можело да осигури втори, независим свидетел на твърденията си. Чак когато баща на друго момче потвърждава информацията, през януари 2025 г. преписката е изпратена на прокуратурата с установени достатъчно данни за “извършени сексуални или блудствени действия от Ивайло Калушев, относими към Глава Втора, Раздел VIII от Наказателния кодекс.”

На практика така лъсна, че двете служби на практика са знаели много, но не са направили нищо. Затова и почти веднага бързо излязоха теориите, че двете служби сигурно са си разделили хората от организацията за секретни сътрудници, както често правеха през годините. Това обаче

сигурно ще остане погребана тайна, защото дори по закон по никакъв начин и повод не се

обявяват секретни сътрудници след смъртта им.

Няма как обаче да се скрие кои са били хората от въпросните служби, които не са взели мерки и не е имало превенция през годините. Безумно е да се твърди, че по организацията и хората не е работено в последно време, защото въпросните дела за оперативни проверки, оперативни разработки, оперативни наблюдения очевидно са били отворено до края. Това личи от взаимодействието с прокуратурата и пращането на материали в посока към държавното обвинение.

Провалите и на МВР с купищата оперативни работници, техните началници, психолози, криминалисти и какви ли не още служители, за които данъкоплатците плащат по 4-5 млрд.лв., не са един или два. Ето да вземем дори и действията след трагедията. Как така при цялата добре финансирана машина полицията почти седмица не можеше да открие ярко отличаващ се кемпер, за който очевидно много добре е знаела в каква посока е тръгнал? Защо трябва някакъв човек с кошара да й върши работата?

Защо МВР, което пуска съобщения за издирване на кого ли не, точно в този случай се сниши?

Защо не предупреди гражданите, че издирва един въоръжен човек и още двама младежи? Със снимка и молба за информация както прави за останалите? Дори полицията да е скептична към помощта от гражданите, не трябва ли поне да ги предупреди да се пазят? Ами, ако беше станала по-голяма беля, ако се беше стигнало до повече жертви?

Провалът на МВР не е само в първите дни след тройното убийство в Петрохан, но и в годините преди това. Защото ведомството не предприема нищо, въпреки че има всякакви сигнали за нарушения - за спиране на туристи, за окупиране на държавна територия, за посегателства спрямо деца, за проблемни регистрации, за раздадени големи количества оръжия, които същото това ведомство е регистрирало и узаконило? Дори за съседски препирни се извършва превантивна работа на място, проверява се, пишат се предупредителни протоколи, какво ли не. Тук няма данни и за грам намеса. Като капак и очевидно късайки си опашката, МВР реши да провери себе си за пропуски.

Не е ясно и какво точно е правила прокуратурата,

особено след като е получила материалите от ДАНС за някакви престъпления, свързани с хижата и неправителствената организация на рейнджърите. А става дума за дебели папки с гриф "Секретно", изпратени на Софийската градска прокуратура точно преди година, която я препраща на Софийската окръжна прокуратура, а тя - на Районната прокуратура в Костинброд. Образувано е разследване, което е прекратено или поне спряно след около 10 месеца - през декември миналата година. Това хипотетично би могло да стане, ако не е установено престъпление или ако то не може да бъде доказано. Как така ДАНС смята, че има достатъчно данни за престъпление, а прокуратурата - не вижда такива? Сега се сипят някакви обяснения, че се чакали данни от съдебна поръчка до Мексико. Извинения да иска човек.

В прокуратурата обаче са подавани сигнали не само от ДАНС, но и от екоминистерството. Има сигнали и в Агенцията за закрила на детето. Но никой не открива нищо, за което да се захване.

Самото екоминистерство също е в кюпа, за да се стигне до трагедията в Петрохан

Как така сключва споразумение, в което обещава подкрепа "при осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазване на околната среда и защитените зони“, и то само няколко дни след регистрацията на неправителствена организация под кодовото „Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии“ (НАКЗТ). Само дни по-късно изведнъж Министерството на околната среда и водите сключва споразумение с нея, в което се визира подкрепа от министерството "при осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазване на околната среда и защитените зони“.

После въпросното споразумение е прекратено, прието е за нищожно, но в рамките на периода следват сигнали, че се спират туристи в района на хижата, че не им позволено да преминават в определени райони, че има въоръжаване, скъпо оборудване, прескъпи и модерни дронове, сателитни връзки. Стара и доказана истина е, че не е луд този, който яде баницата, а този който му я дава - в случая държавата. И тя трябва да си признае всички провали в нея, а не само да си къса опашката в опит да се спаси една или друга институция, един или друг министър, един или друг чиновник, една или друга служба.

Защото всеки си има отговорността в общия провал и всичко трябва да бъде осветено и не трябва да бъде допускано да бъде непроверено и забравено. Да вземем твърденията на "Балканка", направени още през 2022 г., че единият от основателите на

НПО-то е "придобил от министерство на земеделието едно парцелче

от малко над 5 /пет/ декара около хижата Петрохан. Това придобиване е станало на 13.12.2021 - в деня на встъпването в длъжност на новото правителство, а цената за петте декара е 4928 лв.“, става ясно от разкритията на „Балканка“.

Иван Христанов, който през 2022 г. беше ресорен зам.-министър на Изпълнителна агенция по горите, обяви, че е силно притеснен, че с тази организация е осъществено прехвърляне на 5 дка земя точно в деня, в който застъпва новият кабинет на 13.12.2021 г. "Подобни сделки в последните часове на стария кабинет са винаги мотивирани от неясни интереси. Пояснявам, че на фона на 36 милиона декара гори 5 декара може да са нищо, но ние такива размери сме продавали или прехвърляли само за БДЖ, магистрални далекопроводи, съществуващи мини с терени за рекултивация и подобни големи инфраструктури обекти. За частно лице обикновено се разглеждат площи по 100-200 кв.м", написа той и добави: "Озадачаващо е също, че никой в ИАГ няма спомен за това конкретно прехвърляне на имот".

Иначе Христанов потвърди, на НПО-то е съставен акт за нарушения заради незаконно спиране на туристи и заграждане на държавна собственост през 2021 г. "Екипите от инспектори на ИАГ изпитваха притеснения да правят проверки заради слуховете за въоръжение", твърди сега бившият зам.министър. Той казва, че "представител на НАКЗТ в средата на 2022 г. поискал форма на сътрудничество с Министерство на земеделието като форма на легитимация", но тя им била отказана.

Кметът на село Гинци извади какви ли не неща - как хората от НПО-то не давали на хората "да ходят да берат боровинки и малини, за да си изкарват прехраната, или да си работят имотите, където имат ливади", че даже били "заградили повече територия", направил им забележка, че "чак бяха заградили пътеката, по която минават туристите по маршрута Ком-Емине", че проверяващи от министерство на земеделието не смеели да ходят на проверки от страх. Така и не стана ясно той самият подавал ли е сигнали, какви мерки е взел. Разбра се, че ги накарал да отместят оградата и толкова. Сигурно той има някакви обяснения, но някак бързо службите и прокуратурата го накараха да млъкне след първоначалните му разкрития как на мястото дошли първо от ДАНС, как имало много гилзи, какво точно било открито.

Със сигурност държавата и нейните органи и чиновници тепърва ще трябва да отговарят на много въпроси - като например как се позволява регистрацията на неправителствени организации с имена като национална агенция, как те се регистрират за секунди, а на куп други се правят какви ли не обструкции, забележки и се връщат с пъти да поправят това или онова. Ще трябва да се отговаря и за това как се раздава толкова оръжие, какви са тези детски лагери и обучения, има ли разрешения от общини, от министерства, спазване ли са стандарти и изисквания, наложени от същата тази държава и институции.

Проблемът има много лица, но е сигурно, че основната причина за всичко е безхаберието на държавата.