Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокуратурата изпрати разследването по "Петрохангейт" в НС

Материалите съдържат разпити на свидетели, заключения от експертизи, протоколи и писмени доказателства

13 Февр. 2026
Прокуратурата изпрати материалите по разследването на "Петрохангейт" в парламента
Булфото
Прокуратурата изпрати материалите по разследването на "Петрохангейт" в парламента

Прокуратурата изпрати в Народното събрание информацията по разследването на смъртта на шестима души в хижа "Петрохан" и край Околчица. В съобщението на държавното обвинение се посочва, че изпратените на депутатите материали съдържат множество разпити на свидетели, заключения от експертизи, протоколи и писмени доказателства, събрани до момента, включително и веществени доказателства.

Ден по-рано НС изслуша шефовете на служби - ДАНС, национална полиция, ГДБОП, по случая, но повечето от представителите им се оправдаваха, че не могат да говорят и да навлизат в подробности, защото нямат разрешение от прокуратурата и ще нарушат следствената тайна. Вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков не са направили нито едно изявление по темата досега. И до момента не е ясно къде са те. Не са известни и резултатите от проверката, наредена от Митов, за сигналите и преписките по случая в МВР.

Прокуратурата обяснява, че праща материалите от разследването с разрешение на наблюдаващите прокурори по досъдебните производства за смъртта на шест лица в районите на хижа в Петрохан и под връх Околчица на председателя на 51-вото Народно събрание. Става дума за материалите от разследването, което се провежда под надзора на Окръжна прокуратура-София и на Окръжна прокуратура-Враца.

Наблюдаващият прокурор по делото „Петрохан“ изрично е посочил, че при запознаване с предоставената информация народните представители и другите длъжностни лица от 51-вото НС не следва да допускат разгласяване  на факти от интимния живот на разпитаните по делото свидетели, както и факти, уронващи техния авторитет и достойнство. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Петрохан

Още новини по темата

През 2022 г. агенти на ДАНС под прикритие са се срещали с НПО от "Петрохангейт"
13 Февр. 2026

МВР призна, че е имало съвместни обучения с НПО от "Петрохангейт"
13 Февр. 2026

Кр. Вълчев: Училище "Космос" е прикривало отсъствия не само на убития Алекс
13 Февр. 2026

Шефът на ДАНС отрече на Петрохан да е имало агенти
12 Февр. 2026

Куп странни практики са открити в училището на убития Алекс

12 Февр. 2026

Първото дете, пратено при Калушев, разказва за групата
12 Февр. 2026

Майка обяви сина си за морален убиец на шестимата от Петрохан

12 Февр. 2026

Сандов и Терзиев признаха, че са ходили в хижа "Петрохан"
12 Февр. 2026

Прокуратурата за Петрохан: Само по ръцете на 15-годишното момче няма барут
12 Февр. 2026

Не са открити други НПО в охраната на горите след Петрохан
11 Февр. 2026

Шефът на ДАНС скри дали "рейнджърите" са били агенти
11 Февр. 2026

Училище "Космос" е премълчало дълги отсъствия на убития Алекс
11 Февр. 2026

Екоминистърът: Един от мъртвите от "Петрохан" е влизал въоръжен в МОСВ
11 Февр. 2026

7 още по-неудобни въпроса за "Петрохангейт"
11 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?