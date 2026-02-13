Прокуратурата изпрати разследването по "Петрохангейт" в НС

Прокуратурата изпрати в Народното събрание информацията по разследването на смъртта на шестима души в хижа "Петрохан" и край Околчица. В съобщението на държавното обвинение се посочва, че изпратените на депутатите материали съдържат множество разпити на свидетели, заключения от експертизи, протоколи и писмени доказателства, събрани до момента, включително и веществени доказателства.

Ден по-рано НС изслуша шефовете на служби - ДАНС, национална полиция, ГДБОП, по случая, но повечето от представителите им се оправдаваха, че не могат да говорят и да навлизат в подробности, защото нямат разрешение от прокуратурата и ще нарушат следствената тайна. Вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков не са направили нито едно изявление по темата досега. И до момента не е ясно къде са те. Не са известни и резултатите от проверката, наредена от Митов, за сигналите и преписките по случая в МВР.

Прокуратурата обяснява, че праща материалите от разследването с разрешение на наблюдаващите прокурори по досъдебните производства за смъртта на шест лица в районите на хижа в Петрохан и под връх Околчица на председателя на 51-вото Народно събрание. Става дума за материалите от разследването, което се провежда под надзора на Окръжна прокуратура-София и на Окръжна прокуратура-Враца.

Наблюдаващият прокурор по делото „Петрохан“ изрично е посочил, че при запознаване с предоставената информация народните представители и другите длъжностни лица от 51-вото НС не следва да допускат разгласяване на факти от интимния живот на разпитаните по делото свидетели, както и факти, уронващи техния авторитет и достойнство.