Екоминистърът: Един от мъртвите от "Петрохан" е влизал въоръжен в МОСВ

Споразумението, сключено с НПО-то, е пълен парадокс, твърди още Манол Генов

11 Февр. 2026
Манол Генов
БНТ
Манол Генов

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов заяви пред БНТ, че представители на „Национална агенция за контрол на защитените територии“ са влизали през 2022 г. въоръжени в екоминистерството. 

"Тази Национална агенция (бел. ред. „Национална агенция за контрол на защитените територии“) е пълен парадокс и споразумението, което е сключено с нея през 2022 г., е съвсем в разрез с всички правила - сключено е без нито едно иницииращо писмо, без становища от правна дирекция от министерството", твърди екоминистърът в оставка. 

"Аз слушах колегата (бел. ред. бившия екоминистър Борислав Сандов), че те били членове на Europarc. Не, те не са били членове на Europarc. Направих си труд да извадя регистрацията им от Europarc - тя се е случила половин година, след като е било сключено това споразумение. Така че да не бъркаме датите и реда на нещата. Това е споразумение, с което се вменяват контролни функции на тази неправителствена организация. Друг е въпросът, че носи името "национална" - изключително подвеждащо. Не вярвам от Europarc да са се подвели, когато са кандидатствали там след половин година и са регистрирани", заяви Генов.

Той обясни, че в България Природен парк "Централен Балкан" е член на Europarc отдавна, като чрез членство в тази организация вероятно е можело да се кандидатства за финансиране на европейски проекти.

"Целта на тази организация е именно тази. Ние нямаме информация до момента тази "Национална агенция за контрол на защитените територии" да е ползвала такива средства от оперативна програма на министерството. Не е ползвала такива средства. Явно хората са имали някакви надежди, очаквания по отношение на изпълнение на такива бъдещи проекти, които не са се случили", твърди екоминистърът.

Манол Генов отбеляза, че много екоминистри са правили опити за прекратяване на споразумението с НПО-то от "Петрохан".

"Всички министри след това - мога да започна от служебния министър Росица Карамфилова, която по това време е предприела действия за прекратяване на това споразумение. Изпращали са нотариални покани. Най-смущаващото е било, че това споразумение стои на интернет страницата на екоминистерството. Колегите са били информирани точно от там. Те не са знаели за това споразумение. И тогава г-жа Карамфилова като министър започва действия. По отношение на проверки, опит за връчване на нотариална покана, мисля, че някои от софийските райони беше адресът, където при връчването има протокол, че такова лице не живее тук", още разказа екоминистърът.

На въпрос защо е било толкова трудно да се прекрати това споразумение, Манол Генов отговори: "Защото тези хора не могат да ги намерят или отказват. В коридорите на министерството още се говори как, когато са били поканени, изненадващо влизат и въоръжени в министерството - през лятото на 2022 г. Разказали са ми очевидци. Мисля, че Ивайло Иванов е влизал и други хора е имало с него."

Споразумението е прекратено едва след проверка през април 2025 г. "Връчено е и писмо, с което се стига до едностранно прекратяване. В края на 2022 г. същата г-жа Карамфилова като министър с едно и също писмо сезира Върховна касационна прокуратура и дирекция на полицията. Имало е досъдебно производство, което от ВКП се прехвърля в СГП, но това е било по оплаквания и различни сигнали", твърди ръководителят на МОСВ. Той нарече спекулации твърденията, че т.нар. рейнджъри са давали някакви сигнали за нарушение на екологичното законодателство.

"В нашите масиви нямаме нито един сигнал, подаден от тази неправителствена организация към вчера", бе категоричен той. 

По отношение на предположенията за борба с дървена мафия Генов коментира: "Контролът на сечта не е наша дейност. В този район, понеже природата е толкова недостъпна, че сама се пази, и до колкото ми бе споделено от 2022 г. там разрешения за сеч не са издадени. Изключително е сложно, икономически нерентабилно и неизгодно, така че и уверенията на колегите от Министерството на горите са, че няма сигнал за незаконна сеч при тях", каза още екоминистърът.

