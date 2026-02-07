Медия без
Пожарът в хижата в Петрохан не е засегнал част от камерите

Провежда се мащабна акция за издирване на кемпера на Ивайло Калушев

07 Февр. 2026Обновена
Зоната около хижа "Петрохан" е все още затворена от полицията
БГНЕС
Записите на част от камерите, които са монтирани в зоната на бившата хижа "Петрохан", не са засегнати от пожара, съобщи БНТ. 

Разследващите вече разполагали с тях. Според източници на телевизията на записите в неделя, 1 февруари в района се виждат шестима души. Това са тримата, които ден по-късно са намерени убити (Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев), и тримата, които се издирват (Ивайло Калушев, Николай Златков на 22 години и 15-годишният син Александър на спелеолога Яни Макулев).

Във вечерните часове на 1 февруари телефоните на тримата издирвани са изключени, като данните сочат, че по това време те са били в района на Бързия - Петрохан - Гинци.

От камери на АПИ е засечено, че след изключването на телефоните, кемперът на Ивайло Калушев се движи към София, по околовръстното към магистрала "Тракия" и към Бургас. След като преминава през областния град, е тръгнал към южната част на Черноморието и следите му се губят по третокласната пътна мрежа в района. Смята се, че тримата издирвани са прекарали известно време в къща в странджанското село Българи. Полицията обискира сградата, но не съобщава подробности.

На този етап, според данни от аутопсията се предполага, че между убийството и намирането на телата на трите жертви са минали вероятно между 12 и 18 часа.

Според свидетелски показания в късния следобед на 1 февруари в района на бившата хижа са се чули изстрели.

МВР издирва кемпера на Калушев

Провежда се аккция на полицията и жандармерията в няколко населени места около Вършец и Берковица. По информация на NOVA се търси кемпер, с който може би се движи Ивайло Калушев. По неофициална информация следите на превозното средство се губят някъде в региона на общините Вършец и Берковица и техните села. Ацията  е започнала късно през нощта, продължила е през цялата нощ и продължава и в момента, твърди телевизията.

Както по основните пътища, така и в малките населени места има полиция и жандармерия.

