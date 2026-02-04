5 неудобни въпроса за мистерията в Петрохан

Когато една държава е разграден двор, всеки може да си направи мини-държава нейде из провинцията, примерно в Петрохан. Да въведе свои закони, да си загради чужда земя, да разиграва години наред всякакви власти, да издевателства над граждани, да се представя за Буда, да си направи секта, да се въоръжи до зъби и да се измъква безнаказано от всякакви проверки по сигнали за нередности. И чак когато се стигне до тройно убийство, да стане ясно, че всички са знаели какво се върши в този анклав, но никой не се е задействал. Имало е сигнали, имало е проверки. Но резултат - не. Сега полиция, прокуратурата и местни власти повтарят слухове, проверяват легенди и се тюхкат. Даже и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов излезе от окопа, за да констатира, че случилото се в хижата край Петрохан е бетер "Туин Пийкс".

Убийството на трима души край Петрохан обаче поставя и редица неудобни въпроси, въпреки оскъдните факти, които са известни до момента.

1. Кой покровителства една необикновена неправителствена организация /НПО/?

"Тези мъже там живееха. Питах ги с какво се занимават, те ми отговориха, че опазвали горите. Просто нямам представа какво са пазели. Не даваха на хората да ходят да берат боровинки и малини, за да си изкарват прехраната, или да си работят имотите, където имат ливади. Проверявали ги, искали им лични карти. Няколко пъти ходих да им правя забележка - какви са те, та ще искат на хората лични карти. Даже на един граничен полицай му бяха искали личната карта, той показал служебната, а те настоявали да си покаже и личната".

Това не е разказ на случаен човек, а на кмета на намиращото се на 15 км от местопрестъплението село Гинци Георги Тодоров. Той описва как обитателите на хижата край Петрохан са сложили камери на много места по дърветата, даже 2-3 бариери. Не пускали туристите по маршрута Ком-Емине. Имали огромни кучета и много оръжие. Даже пристигналите за проверка чиновници от министерството на земеделието не смеели да влязат в хижата от страх.

Че има нещо нередно около т.нар. рейнджъри става ясно още при появата им през 2022 г. Тогава местният риболовен клуб и екоорганизацията "Балканка" предупреждават, че на това място има "гардове, които са с неясни правомощия, вече спират туристи в района на хижата и не им позволяват да преминават към Тодорини кукли". И предупреждават, че "тези действия са напълно в разрез със закона".

Именно "Балканка" разкрива тогава, че НПО с гръмко име „Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии“ (НАКЗТ) вече охранява територията около хижа Петрохан. Както и че въпросната организация има сключено споразумение с Министерство на околната среда, подписано 25 дни след създаването й. За кратко време НАКЗТ е създала няколко структури с близки имена и цели, които са сключвали споразумения помежду си и с различни институции.

„Още по-интересното е, че единият от основателите на агенцията е придобил от министерство на земеделието едно парцелче от малко над 5 декара около хижата Петрохан на 13.12.2021 г. - в деня на встъпването в длъжност на новото правителство /с премиер Кирил Петков/, а цената е цели 4928 левчета“, пишат от „Балканка".

И тогава, а и сега председателят на "Балканка" Димитър Куманов обяснява, че в споразумението на НАКЗТ с МОСВ се говори за регулаторни и контролни функции, което е абсурдно, защото такива могат да изпълняват само държавни органи. По случая е имало проверки от Изпълнителната агенция по горите, която е установила незаконно заграждане. Не е известно да са предприети действия.

Министърът на екологията, който подписва светкавично споразумение за сътрудничество с НАКЗТ, е Борислав Сандов, който от два дни е в обяснителен режим. "Няма сключен договор, а рамково споразумение, което не създава права и задължение нито за МОСВ, нито за организацията. Това е НПО и такъв тип има много в България и света. А това споразумение си го представете като стискане на ръце пред камери, че ще пазим заедно природата - лист хартия, и е с атрибутите на рамково споразумение, но не създава права и няма финансов ангажимент", обясни Сандов пред БНР. Той каза, че не е познавал членовете на асоциацията преди да се подпише споразумението за опазване на защитените територии.

"Това, което ме подтикна за споразумението, е, че те са единствената организация от България, която е член на "Юропарк" както и на Европейската рейнджърска организация. В България рейнджъри са служителите на националните паркове и те се борят с бракониерство", коментира още Сандов и обясни, че четири години не са открили нарушения при тази организация, която подавала много сигнали и е съдействала за разкриване на сметища и незаконен дърводобив.

Ръководствата на МОСВ след Сандов обаче явно не мислят така. Още през септември 2022 г., месец след като Сандов престава да бъде министър, от министерството сезират Върховна касационна прокуратура за споразумението, която е образувала преписка, препратена по компетентност на Софийска градска прокуратура. През октомври 2022 г. е сезирано и МВР за проверка по компетентност. Споразумението с НАКЗТ обаче е прекратено едностранно от МОСВ чак на 26 юни 2025 г.

От всичко това следват логични въпроси. Защо МОСВ сключва светкавично споразумение с една току-що пръкнала се НПО? Защо споразумението е развалено чак през 2025 г., ако от самото начало е ясно, че в него са включени дейности, които държавата не може да преотстъпва? Какво са правили МВР и прокуратурата три години по сигнала на МОСВ? Защо тежко въоръжени мъже четири години се разпореждат необезпокоявано в един район на 57 км от столицата?

2. Какво крие МВР?

На фона на разкритията покрай тройното убийство поведението на МВР изглежда, меко казано, съмнително. Още от първите часове полицейските шефове дават пресконференции, на които не съобщават никакви факти, а лъжат, мажат и разпространяват слухове и легенди. Те например твърдят, че мъртвите мъже не са криминално проявени, че не са създавали никакви проблеми, че срещу никой от хижата и от НПО няма сигнали, че оръжието на т.нар. рейнджъри е законно, че никой не е искал намеса на полицията. Нещо, което просто не може да е вярно, след като от 2022 г. има сигнали срещу НАКЗТ и в прокуратурата, и в МВР, и в Агенцията за закрила на детето.

Още по-съмнително е разследването, ако се води по начина, по който го описва МВР. От първите часове от там лансираха всички възможни версии за загиналите - мафиотско убийство, ритуално самоубийство, мексиканска следа, ековръзка, педофилска мрежа, сектанство, отмъщение на дървената мафия ... Но пък два дни разследващите не посмяха да влязат в хижата, защото огънят още тлеел, а имало газови бутилки, които можели да гръмнат. Два дни изобщо не беше започнала аутопсията на загиналите. Но към определени медии изтече информация какво е написал собственикът на хижата на майка си, която пък подава сигнал за сина си, с който не може да се свърже. От полицията предполагали, че собственикът може да е сред загиналите, ама той не бил, та сега го издирват. И естествено се правят множество експертизи, които са много сложни и ще излязат незнайно кога.

Тук някъде изниква и въпросът как пък точно през 2022 г. е закрито РПУ-то в Годеч, към което е мястото с хижата, и е превърнато в участък към РПУ-Костинброд?

3. Каква е ролята на ДАНС в цялата история?

Още по-странна е ролята на ДАНС. Според разказа на кмета на Гинци на мястото, на което бяха открити мъртвите мъже, първо са влезли хора на ДАНС и чак после са били допуснати полицията, пожарната, спешната помощ. Председателят на сдружението "Балканика" Димитър Куманов пък разкри, че ДАНС от 2 г. разследва НАКЗТ и хижата на Петрохан, като самият той е давал сведения по въпроса.

Днес шефът на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа. Били установени данни за престъпление, които са пратени на прокуратурата. Защо тогава никой нищо не е предприел преди трима души да бъдат убити? И щяха ли изобщо тези неща да видят бял свят, ако нямаше убийства? И как така МВР и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов изобщо не подозират за този "Туин Пийкс" край Петрохан?

Нещо повече - оказа се, че през 2022 г. НАКЗТ стартира за първи път в България пилотен проект за въздушно наблюдение в защитени територии посредством високоспециализирани дронове от последно поколение, позволяващи автономно инфрачервено и оптично наблюдение от стационарни и мобилни командни центрове на обширни райони от голяма височина. От базата на агенцията на Петрохан към септември 2022 г. се осъществява ежедневно въздушно наблюдение на район с площ от 700 кв. км. Нещо, което със сигурност би трябвало да има отношение към националната сигурност, но не е известно ДАНС да се е впечатлила.

Накратко - от четири години има сигнали срещу въпросната НПО във Върховната касационна прокуратура, в районна прокуратура, в МВР, в Агенцията за закрила на детето, но НАКЗТ продължава спокойно да се разпорежда край Петрохан.

4. Използват ли се паравоенни организации за държавни цели?

Цялата история повдига отново въпроса защо държавата допуска паравоенни организации и структури да си съществуват необезпокоявани, да си имат бази, да стрелят където им падне и да тероризират гражданите? Интересен детайл е, че точно през 2022 г. ДАНС и прокуратурата изведнъж се задействаха срещу паравоенните структури. Тогава започна проверката по сигнал срещу Военен съюз - Българско народно опълчение "Шипка", която завърши 2 г. по-късно както обикновено - с нищо. Не е известно НАКЗТ да е била проверявана в този период, въпреки че точно тогава започва да се вихри.

Иначе паравоенни формирования бяха проверявани и през 2016 г. Тогава БХК подаде сигнал, че "Шипка" и "Български воински съюз "Васил Левски" създават тайни и военизирани структури, които си поставят за цел да извършат престъпления - опит за преврат, бунт или въоръжено въстание за събаряне на властта, като данните му се базираха на открити източници - сайтовете и "Фейсбук" страниците на организациите, видеа в мрежата. Двете организации добиха особена публичност около скандал с протестиращи срещу посещението на руската прокремълска рокерска група "Нощни вълци" на Владимир Путин в Бургас, както и с хайките си за задържане на бежанци, пресичащи българо-турската граница. Така или иначе, 10 г. по-късно няма нито една паравоенна организация, която да е заличена или чиято дейност да е спряна по някакъв начин.

5. Защо държавата позволява да има незаконни частни анклави?

Случаят с рейнджърите в Петрохан не е първият, при който частни формирования се разпореждат незаконно на държавна или общинска земя. Преди 18 г. например гръмна скандал покрай известния бизнесмен Гео Дундаров, чиито бодигардове обикаляха Еленския Балкан на коне и като истински стражари гонеха хората от доста голяма територия. Историята се разшумя, когато бяха пребити двама лесничеи. Случаят стигна и до парламента. Обявено бе, че въпросният бизнесмен имал незаконно имение край язовир, даващ вода на голям град, държавата се закани да го събори, ДНСК и прокуратура уж се задействаха... И накрая излезе едно голямо нищо.

Тук могат да се припомнят и историите с имението на Ахмед Доган на Росенец, на Вълка край язовир Искър и още куп други.

Държавата очевидно е парцелирана на много места - и по морето, и в планините. Там полицията не смее да припари, прокуратурата широко си затваря очите, а останалите държавни органи се снишават. Логично възниква въпросът - ние защо плащаме данъци на тази държава?