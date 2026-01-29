Бум на втечнен природен газ натиска надолу котировките

Студена зима, страховити бури, геополитическото напрежение дърпат за опашката ценовия дявол на газовите пазари. "Газпром" и руски анализатори зорко наблюдават изпомпването на природен газ от европейските хранилища и се опитват да създават паника, изразявайки лицемерна "тревога", че запасите на ЕС изчерпват.

Наистина газохранилищата сега се ползват повече в сравнения с предната зима, която бе твърде топла. И да, в момента котировките на природния газ вървят нагоре, но това е само временно, а на хоризонта се очертават други събития и тенденции.



През 2026 г. се очаква рязък скок на световното производство на втечнен природен газ и това ще намали цените, твърдят експерти, цитирани от "Ройтерс". Те смятат, че голямата вълна на предлагане ще продължи до 2029 г., котировките ще спадат, а търсенето от развиващите се икономики ще се увеличи.

„2026 г. ще бъде

преломна година за пазара на LNG

Очаква се свитият пазар да премине към изобилие от наличности, с достатъчно предлагане дори когато има търсене през зимата и хранилищата имат нужда от допълнителни количества, най-вече в Европа“, казват от Kpler.

Прогнозите на S&P Global Energy, Kpler и Rystad Energy показват, че тази година ще бъдат въведени в експлоатация най-малко 35 милиона метрични тона нови мощности, предимно в САЩ и Катар. Това би могло да увеличи световните доставки на LNG с до 10% на годишна база, като прогнозите за доставки през 2026 г. са в диапазона от 460 - 484 милиона метрични тона.

Очаква се проекти като Голдън Пас в САЩ и разширяването на производството от находището Норт Фийлд в Катар да допринесат със значителни обеми.

Проектите Корпус Кристи и Plaquemines в САЩ, LNG Canada и Greater Tortue Ahmeyim край бреговете на Сенегал и Мавритания също ще увеличат производството си.

Допълнителното предлагане ще окаже натиск върху световните цени, като анализатори от Rabbobank, Rystad и Kpler прогнозират средни стойности за азиатските спот цени на LNG от 9,50 до 9,90 долара за милион британски термични единици (mmBtu) през 2026 г. - при средно 12,45 долара през 2025 г.

Rystad и Kpler за цените на газа на европейската борса TTF, Нидерландия, са сходни – средно 9,50-9,74 долара за mmBtu тази година при средно 14,20 долара през 2025 г.

Китай и Индия - водещи купувачи

Според редица прогнози на Rystad, Kpler и S&P Global Energy, търсенето на LNG в Азия, което намаля през 2025 г. поради чувствителност към цените и конкуренция от алтернативни горива, се очаква да се възстанови с 4% до 7% тази година, водено от Китай и Индия, тъй като по-ниските цени стимулират допълнителни спот покупки, превключване към различен енергиен източник и натрупване на запаси.

Нови договори също ще допринесат за нарастващия внос, като се очаква китайското търсене да нарасне с 6 до 7 милиона тона, а индийското - с 5 милиона тона, според Kpler.

Вносът на Китай през 2025 г. се сви на фона на слабото промишлено търсене, американските мита и силното вътрешно производство и доставки на газ по тръбопроводи. Анализаторът на Rystad Energy Оле Драмдал прогнозира внос от 76,5 милиона тона, което е с 12% повече спрямо 2025 г.

Къде е Европа

След като съществено намали руските доставки след нахлуването на Русия в Украйна, Европа се превърна в двигател на глобалното търсене на LNG. Прогнозите за вноса на LNG в Европа за тази година варират от около 13 млн. тона ръст според Energy Aspects и ICIS до 22 млн. т увеличение според Kpler. Тези очаквания се основават на по-големите нужди от нагнетяване на нови количества в газохранилищата след спада на запасите в края на зимата, по-високото вътрешно потребление на фона на понижените средни цени на TTF, нарастващото търсене в Турция и ролята на Европа като балансиращ пазар за нарастващото предлагане в Атлантическия басейн.

„Европа е готова да погълне по-голям дял от новите доставки на LNG, като показва най-силно нарастващо търсене в краткосрочен план“, коментират от Rystad Energy.

ЕС ще започне поетапен отказ от руския тръбопроводен и втечнен газ тази година, като анализаторите очакват товарите с втечнен природен газ от проекта Ямал да намерят алтернативни дестинации като Турция и Египет, а Европа да компенсира отказаните обеми с доставки от Атлантическия басейн.