Лондон "закопава" петрол и газ за 190 млрд. евро

Институтът на Тони Блеър призовава за край на данък "Свръхпечалба" и за нови сондажи

21 Февр. 2026
Великобритания се нуждае от рестарт на енергийната си стратегия, категорични са авторите на анализа.
Институтът за глобална промяна, ръководен от Тони Блеър призова лейбъристкото правителство на Обединеното кралство да отмени забраната за издаване на нови лицензи за проучвания в Северно море и да прекрати облагането на енергийните компании с данък свръхпечалба.

Доклад на института, озаглавен „Защо Великобритания се нуждае от рестарт на енергийната си стратегия“, твърди, че курсът към бърза декарбонизация на електроенергийната система - до 2030 г., е погрешен, пише brusselssignal.eu. 
Документът призовава целта „Чиста енергия 2030“ да се промени към подход „По-евтина енергия 2030“, който да осигури икономически растеж, като същевременно запазва стремежа към нулеви нетни емисии до 2050 г.

„Чиста енергия 2030" - упражнение за измерване на грешни постижения

„В страна, отговорна за по-малко от 1% от световните емисии, това не е лидерство в областта на климата – това е климатичен фарс", критикува докладът. Особено интересни са данните и коментарите за запасите в Северно море:

7,5 милиарда барела петрол и газ с потенциална икономическа стойност 165 млрд. британски лири (189,5 млрд. евро) остават неусвоени. Производството в басейна вече е спаднало с 68% спрямо пика си през 1999 г., а Обединеното кралство е нетен вносител на енергия от 2004 г. Институтът предупреждава, че комбинацията от забрана за нови лицензи и данък свръхпечалба ускорява този спад отвъд това, което геологията диктува.   
Данъкът свръхпечалба, официално известен като

данък върху енергийните печалби,

въведен през 2022 г. при тогавашното консервативно правителство, облага печалбите на петролните и газовите компании, опериращи в Северно море на Обединеното кралство, след скока на цените на енергията. Създаден
да "изземе" от необичайно високите печалби и да помогне за финансиране на подкрепа за домакинствата, изправени пред нарастващи сметки за енергия, данъкът, уж временен, съществува и до днес.
„Стратегията за управляван спад на производството изисква да се поддържа икономически жизнеспособно производство, да се защитят веригите за доставки и да се забави – а не да се ускори – загубата на вътрешен капацитет“, се казва в доклада, който подчертава, че местното производство осигурява работни места и жизненоважни приходи в бюджета по време на прехода.
Данъкът е изменят неколкократно от 2022 г. Сега ефективната ставка върху печалбите от находища в Северно море е 78% и е сред най-високите в света. Докладът препоръчва замяна на свръхоблагането и честите промени с предвидим фискален режим, като се позовава на норвежкия модел, който се гради на дългосрочна стабилност. 
Документът изтъква, че природният газ и петролът ще останат важна част от енергийния микс на Обединеното кралство в продължение на десетилетия. 
Забраната на лейбъристкото правителство за нови лицензи за проучване за нефт и газ бе заложена  в Плана за бъдещето на Северно море, публикуван в края на миналия ноември. Там е записано, че няма да бъдат издавани лицензи за проучване на нови находища, както на сушата, така и в морето, като същевременно позволява съществуващите находища да произвеждат през целия цикъл на експлоатация. 

 

Лош пример
Сегашният доклад се основава на предишен анализ на института който критикуваше прекаленото бързане и прекомерната цена на усилията за декарбонизация до 2030 г. В него се твърдеше, че цените на електроенергията в Обединеното кралство - сред най-високите в развития свят, забавят електрификацията, възпират инвестициите в изкуствен интелект и подкопават общественото съгласие по отношение на политиката в областта на климата.
Институтът подчертава, че целта за нулеви нетни емисии до 2050 г. може да бъде постигната по начин, който подкрепя растежа и запазва политическата подкрепа. Той предупреждава, че стратегия, която „повишава цените на
електроенергията, източва индустрията и подкопава конкурентоспособността, няма да е трайна" и ще е лош пример за други страни. 

