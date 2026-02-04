Медия без
Румъния ще пази газовите находища в Черно море с дронове

Букурещ разчита на финансиране по европейската програма SAFE

04 Февр. 2026
В проекта "Нептун Дийп" влизат находищата „Пеликан Саут“ и „Домино“. Необходимата инфраструктура включва три подводни производствени системи, мрежа от събирателни тръбопроводи, платформа за природен газ в плитки води, основен тръбопровод до брега в Тузла и измервателна станция.
Румъния ще инвестира в модерни мерки за наблюдение и контрол на Черно море, за да защити ключова енергийна и транспортна инфраструктура, включително и офшорния газов проект Neptun Deep, съобщават от кабинета на президента Никушор Дан.

"Румъния трябва да инвестира в модерни способности за откриване и наблюдение - радари, дронове, сензори. Трябва много по-добре да знаем какво се случва в морето и това е приоритет, който трябва да бъде реализиран до 2027 г.", коментира Раду Бурнете, икономически съветник на президента.

2027 г. е важна, защото тогава ще започне добиването на природен газ в огромното находище Neptun Deep, което се разработва от OMV Petrom и държавната Romgaz. С него Румъния става най-големият производител на природен газ в целия Европейския съюз. Прогнозите са проектът да осигурява около 8 млрд. куб. метра газ годишно. 

Румъния, която има 650-километрова сухопътна граница с Украйна, през последните две години регистрира множество инциденти - навлизане на руски дронове във въздушно пространство, реещи се мини в Черно море по ключови търговски и енергийни маршрути.

Европари за сигурност и отбрана

За защитата на своята акватория, територия и въздушно пространство Румъния разчита на финансиране от SAFE, европейската инициатива за превъоръжаване. По линия на SAFE ще дойдат и част от парите за опазване на газовите находища.

Румъния може да получи получи общо 16,6 млрд. евро в периода 2026-2030 г.  Съгласно условията на програмата SAFE част от оборудването трябва да бъде произвеждано на национално ниво.

Според съветника Раду Бурнете средствата по SAFE ще съживят румънската отбранителна индустрия, да подпомогнат икономиката  като цяло и дори да насочат част от производството към затруднените автомобилни компании.

Очакванията на правителството са икономическият растеж да се ускори след 2027 г., подкрепен от разходите за отбрана, офшорния добив на газ и ограничаването на бюджетния дефицит.

