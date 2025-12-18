Израел одобри най-голямата газова сделка в историята си

Израел одобри гигантска сделка за доставка на природен газ за Египет на стойност 34.67 млрд. долара. Това е най-голямата газова сделка в историята на страната, обяви премиерът Бенямин Нетаняху.

През август Тел Авив подписа споразумение с Chevron и неговите партньори NewMed и Ratio за износ на газ от находището "Левиатан". В следващите месеци са били изчистени някои нерешени въпроси.

През ноември Chevron заяви, че има готовност да инвестира в разширяване на "Левиатан" край средиземноморското крайбрежие, но очаква разрешение от израелското правителство за експорта.

Задействането на износа ще облекчи енергийната криза в Египет. Страната дава милиарди долари за внос на втечнен природен газ, тъй като собствените й ресурси не задоволяват търсенето.

Съгласно споразумението от "Левиатан", чиито запаси са около 600 млрд. кубически метра, ще бъдат доставени около 130 млрд. куб. метра газ на Египет - до 2040 г. или докато не бъдат изпълнени договорените параметри, се казва в изявление на NewMed.