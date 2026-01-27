Saipem ще строи три газопровода в турското Черно море

Турция не губи време и ударно работи за увеличаване на собственото производство на природен газ. Turkish Petroleum OTC избра италианската Saipem за партньор в разширяването на находището Сакария в Черно море.

Договорът, който е на стойност около 425 млн. долара, предвижда Saipem да изгради три нови подводни газопровода с обща дължина 153 км. Те ще свържат най-новото откритие в турската акватория - Гьоктепе, на дълбочина 2200 метра, със съществуващите съоръжения на Сакария. Разстоянието между двете находища е 80 километра.

С очаквана продължителност две години и половина, проектът ще увеличи местното производство на природен газ.

За подводните работи Saipem ще използва Сastorone - един от най-големите в света плавателни съдове, специализирани в изграждането на дълбоководни газопроводи. Корабът разполага с най-модерно и мощно оборудване, вкл. роботи, за полагане на тръби на дълбочина до 3000 м. Офшорните дейности са планирани за втората половина на 2027 г.

Разработването на находищата Сакария и Гьоктепе е част от стратегията на Анкара за намаляване на зависимостта от внос чрез експлоатация на собствени ресурси в Черно море. Партньорството със Saipem позволява на Turkish Petroleum OTC да развие критична инфраструктура, която ще подпомогне увеличеното производство на природен газ в региона.

Saipem, глобална компания със седалище в Италия, е специализирана в изпълнението на големи офшорни и наземни проекти. Тя присъства в над 50 държави и разполага с 30 000 служители.