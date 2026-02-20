МРРБ класира фирмите за 235 млн. евро инвестиции в Стара Загора

Само 2 от 43 фирми са отпаднали от класирането по процедурата за големи инвестиции във въглищния регион Стара Загора. 41 компании с проекти за 235 млн. евро са одобрени за финансиране.

Това става ясно от публикуван в информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС списък на оценените проекти. МРРБ е успяло да ускори процедурата и да излезе с техническа и финансова оценка на предложенията преди процедурата по сдаване и встъпването в длъжност на новото служебно правителство.

Единствените инвестиции, които засега остават в категорията резерва, са проект за общо 15 млн. евро със собственото съфинансиране на Лидл България ЕООД Енд ко КД за преструктуриране на логистичен център Кабиле и по-малък проект за 1.8 млн евро на “Хлебозавод” АД за производствени инвестиции в завода.

Всички останали проекти са одобрени. Има проекти с коригиран бюджет, но корекциите не са много на брой. Списъкът е публикуван на 16 февруари, преди процедурата по сдаване на властта на служебно правителството.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на изискванията, посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.

Право да кандидатстват по процедурата имаха производствени предприятия на територията на област Стара Загора, както и на още 10 общини - Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. Минималният размер на безвъзмездната помощ, за която може да се кандидатства, е 1 млн. лв., максималната - 20 млн. лв. Проектите реално са по-големи, защото има задължителен дял собствено финансиране. Това е схемата, по която възникна шумен скандал през 2023 г. след публикуването на индикативен списък с потенциални големи инвестиции в региона, който бе съставен непрозрачно и съдържаше и странни заявки.

