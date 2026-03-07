Медия без
Спирането на катарския газ не е фатално за ЕС

Азербайджан вече е сред най-важните доставчици на блока наред с Норвегия

09 Март 2026
Кризите показват колко е важна диверсификацията в енергетика.
Доставките на газ от Азербайджан са важна основа за енергийната сигурност на ЕС, заяви енергийният комисар Дан Йоргенсен. Блокът се сблъсква с нови трудности заради затварянето на Ормузкия проток и спирането на доставките на втечнен природен газ от Катар. Делът на Катар е достигнал 8% от вноса през 2025 г., сочат данните на Kpler Insight. 

„Продължаваме да намаляваме зависимостта си от руския газ и значението на партньорството
ни с Азербайджан ще нараства", заяви Йоргенсен по време на посещението си в Баку преди дни. САЩ, Норвегия и Азербайджан се позиционират като особено важни партньори в доставките на гориво в момент, в който основната грижа е да се поддържат стабилни цени. По данни на Kpler Insight до 26 февруари вносът на ВПГ от САЩ е съставлявал 56% от общия внос на блока, а от Норвегия – 4%. Азербайджан вече доставя чрез Южния газов коридор 4% от вноса на ЕС. През миналата година Баку е доставил 12,5 млрд. куб.м природен газ на страните от съюза, което е увеличение с 53,8% спрямо нивата от 2021 г.

Ролята на Катар 

Разположен между Персийския и Оманския залив, Ормузкият проток е един от най-важните енергийни
маршрути в света за петрол и ВПГ, включително и за доставки от Катар. Държавната компания QatarEnergy вече обяви, че е спряла изцяло производството на ВПГ след иранските атаки срещу производствените съоръжения на компанията в Рас Лафан и Месаиед.  

Азиатски страни като Пакистан, Бангладеш и Индия са много по-зависими от катарския ВПГ отколкото европейските страни и следователно са по-уязвими от прекъсвания в доставките. "В ЕС най-изложени на риск са Италия, Полша и Белгия, тъй като съответно 30%, 17% и 8 от вноса им през 2025 г. е от Катар“, коментира Чарлз Костерус, старши анализатор от Kpler. Според експерта в момента ЕС не е изложен на риск от недостиг на ВПГ, тъй като няма пренасочени товари. Азиатските страни вероятно ще потърсят спешно повече доставки от Атлантическия регион, което може да увеличи ценовата разлика между Азия и Европа.


 

