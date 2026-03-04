Голям международен консорцуим купува ТЕЦ "AES Гълъбово"

До няколко месеца най-модерната въглищна електроцентрала у нас - "AES Гълъбово", ще има нов собственик.

Американската компания AES Corporation, обяви, че е приела офертата да бъде закупена за 33.4 млрд. долара от консорциум, в който влизат няколко големи международни инвеститори.

Сред купувачите са дъщерното дружество на BlackRock, Global Infrastructure Partners, със седалище в Ню Йорк, шведският фонд Infrastructure VI на EQT, Калифорнийският пенсионен фонд за държавните служители Calpers и суверенният фонд на Катар Qatar Investment Authorit, съобщи.Financial Times.

Двете страни в сделката са сключили окончателно споразумение за изплащане на 15 долара на акция на AES, което прави 10.7 млрд. долара. Сделката включва и поемане на дълга на AES от 27.56 млрд. долара, с което общата й стойност достига 33.4 млрд. долара - едно от най-големите придобивания в този сектор.

Очаква се сделката да бъде приключена до края на 2026 г.

Компаниите за производство, пренос и разпределение на електроенергия като AES привличат все по-голям инвеститорски интерес заради бързо нарастващите енергийни нужди от нови мощности за развитие на изкуствения интелект. Придобиването на AES e част от вълната от сделки в енергийния сектор,

AES на свой ред заявява, че продажбата ще ѝ осигури необходимия капитал, за да разшири производството си на енергия в САЩ.

AES притежава и управлява електроцентрали в САЩ и още 13 държави. У нас, освен ТЕЦ-а в Гълъбово, американската компания притежава и вятърния парк "Свети Никола" край Каварна.

През последните години американската компания изпитваше затруднения на публичните пазари. Офертата от 15 долара на акция е с 13% по-ниска от последното затваряне на търговията преди обявяването на сделката в понеделник, 2 март 2026 г. Според анализатори големите задължения на компанията и бъдещите капиталови инвестиции са причина за по-ниската оценка на акциите й.

Търсенето на енергия в САЩ се очаква да нарасне с 25% до 2030 г., основно заради бързото разширяване на центровете за данни и засилената електрификация.

AES има споразумения за чиста енергия от над 11.8 GW с технологични гиганти като Microsoft и Alphabet.

Подразделенията й в щатите Индиана и Охайо ще останат местни операционни структури и ще се управляват от местни компании, като това ще осигури непрекъснатост на услугите за тези региони и ще гарантира цените.

У нас ТЕЦ "AES Гълъбово" има договор за изкупуване на произведената енергия от Националната електрическа компания, който изтича през май 2026 г. Опасенията са, че и тази "американска" централа ще последва съдбата на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3". Тя спря работа си като въглищна централа през февруари 2024 г. Едва преди месец възстанови дейност, като стартира проект за изграждане на система за съхранение на енергия.

Потенциалното спиране и на AES ще предизвика огромни проблеми с доставките на ток в страната. На този етап няма никаква яснота как смяната на собствеността на американската компания ще се отрази върху бизнеса й в България.