Първите 180 българи от Дубай кацнаха във Варна

Първите евакуирани 180 български туристи от Дубай кацнаха със самолет на "България Еър" на летище Варна в 15:32 ч.

Те бяха посрещнати от близки и приятели, както и журналисти.

Това е чартър на "България Еър" с туристи на туроператора "Абакс". Самолетът излетя тази сутрин в 9:45 ч дубайско време. Пътниците на борда са от района на Варна и Източна България, уточниха от "Абакс". Всички туристи са добре, като за тях са се грижили 8 опитни екскурзовода.

Тази нощ се очаква да кацне в София самолетът на "Гъливеър". Той ще излети от Дубай в 23:00 часа.

Авиокомпания „Гъливеър“ е получила необходимите разрешителни за изпълнение на полет до летище „Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай. Самолетът, който разполага с 326 места, ще превози до София български граждани, заявили предварително желание за завръщане.

Още полети

В ход са няколко паралелни евакуации, посочи Ирена Димитрова, директор на ситуационния център на МВнР. Тя подчерта, че в настоящия момент усилията са съсредоточени за извеждане на българските граждани в пряко засегнатите от военни действия държави.

Правителственият самолет Airbus A319-112 е излетял днес в 13:18 часа от София за Абу Даби като се очаква да кацне там в 20:30 часа. Той е с капацитет 90 места, като се очаква още тази вечер или утре сутринта да превози български граждани, заявили предварително желание за завръщане.

Националният авиопревозвач „България Еър“ съобщи, че изпраща днес самолет Boeing 737-314 със 148 места до Оман. Освен това компанията има втори самолет със 180 места, базиран в Оман, за комбиниран пътнически полет с туристи от Оман и Дубай на следващия ден. Той се очаква да пристигне в София в 17:50 часа на 5 март.

По-рано днес стана известно, че Боингът на „България Еър“ със 148 маста, който лети към Салала в Южен Оман, ще прибере намиращите се там български туристи, които са клиенти на туроператора "Емералд травел". Очаква се на него да се качат и други български граждани в Оман. "Емералд" съобщи в профила си във Фейсбук, че почивката на туристите е изтекла на 1 март, но са оставени в хотелите за сметка на "Емералд".

За Катар остават 310 души и може да се наложи операция от Доха до границата със Саудитска Арабия и след това с полет от Риад, посочи Ирена Димитрова.

За Йордания е оказано съдействие за 130 български граждани, 57 са се прибрали у нас, 46 пътуват на 5 март, а останалите се очаква да пристигнат в България в следващите дни.

От Ирак петима сънародници са се прибрали през Турция.

"От Саудитска Арабия договорихме 30 места за българи, с полет придвижваме 25 души от Бахрейн, в момента от Кувейт имаме 10 души с необходимост от евакуация и оказваме съдействие, но в Кувейт е затворено въздушното пространство", съобщи още Димитрова.

Тя посочи, че много българи са започнали да се отказват от евакуация в последния момент, което не позволява местата да се запълнят от други. "Затова призоваваме тези, които са се записали за прибиране в България от Абу Даби, Дубай, за максимална коректност и за получаване на обратна връзка в случаите, когато са намерили други маршрути", настоя Димитрова.

От МВнР обявиха, че българските граждани с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните с военни действия, като Индия, Малдивите, Шри Ланка и други, следва да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България.

Перипетии

Четири приятелки разказаха пред бТВ за злополучното си прибиране от екскурзия в Шри Ланка с полет с прекачване през Доха. „Оставаха някъде около 50 минути и се оказа, че няма да кацнем там. Озовахме се в Оман, в Маскат“, разказва Калина Славова. Остават в самолета, на пистата 6 часа. След това авиокомпанията организира и плаща хотели за всички пътници. 4-те момичета са единствените българи на борда. Започват първо сами да мислят вариант за спасение. Полети има. Места - почти не. А цените са високи. „Ще дам пример, който ни шокира - единственото свободно място от Маскат до Истанбул беше 2500 евро“, посочва Ванина Луканова.

Търсят помощ и от държавата ни. Поддържат контакт с българското посолство в Катар. От там им съобщават, че се готви полет за евакуация от Оман и че ще се изпълни на 5 март.

„Този полет към България ще бъде безплатен. Наша е отговорността да стигнем от Маскат до Салама“, казва Симона Методиева. „Ще има някакво приоритизиране, но ние се надяваме, че ще успеем също да се качим“, казва Ванина.

Младо семейство се оказва блокирано на Малдивите на финала на медения си месец. „Група българи сме в плен тук на острова… Вече наброяваме над 50-60 човека. Още на първия ден се свързахме с кризисния център, откъдето не ни предоставиха никаква информация“, посочва Станислав Василев. Българите правят опит сами да организират чартърен полет. „Вече имаме и конкретна оферта от компания - 660 000 паунда за 50-местен самолет“, казва още той.

Хотелите на Малдивите са препълнени от туристи, които не могат да отпътуват. Цените вече стигат около 1000 долара за 2 нощувки.

От външното министерство съобщават, че за последните 24 часа от Мале - столицата на Малдивите, са излетели самолети до различни европейски градове. „Но всички са пълни. Възможността е да си вземем полети за друга страна, която не лети през военната зона, на цени от около 10 000 лева“, казват потърпевшите.

Георги Чочев, вицепрезидент на Федерацията по тенис, е със семейството си също на Малдивите. Оплака се, че едва се е свързал с Кризисния щаб в МВнР, но от там са му казали: "На Малдивите няма война, оправяйте се". Чочев каза, че е невъзможно стотина българи там да напуснат острова. Той е намерил самолетни билети най-рано за 4 април. Чочев настоя да бъде пратен чартър от България и да прибере българите.

Наш сънародник съобщи пред Нова нюз, че в ОАЕ гратисният период за удължен престой вече е отменен, защото летищата вече били отворени. Цените в хотелите скочили двойно.