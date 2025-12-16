Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Дубай ще строи 93-километров пешеходен тунел

Днес, 12:14

В Дубай искат да построят 93-километров пешеходен тунел с климатик. Властите на страната имат намерение да осигурят максимален комфорт за придвижване с велосипед и пеша. Вътре в пешеходния тунел ще има зони за отдих, ресторанти, както и удобни изходи към спирки на обществения транспорт и градската инфраструктура.

Основната цел на тунела е да свърже над 3 милиона жители на Дубай с ключови услуги и локации, като направи ходенето пеша и колоезденето основен начин на придвижване.

Проектът е във фаза на проучване и разработка. Целта е да бъде завършен до 2040 г., като част от "20-минутния град" на Дубай. Планира се тунелът да генерира 100% от необходимата енергия чрез кинетична настилка. Това означава, че енергията ще се генерира от стъпките и движението на хората, които ходят или карат колело по алеята. Ще се използва 100% рециклирана вода за напояване на растителността вътре в структурата

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дубай

Още новини по темата

Мъск ще строи скоростна мрежа в Дубай
14 Февр. 2025

Взломът в консулството ни в Дубай се оказа инсценировка
04 Септ. 2024

Неизвестни са проникнали с взлом в българското консулство в Дубай
02 Септ. 2024

Съдът в Дубай призна изплащането на заплати в криптовалута
19 Авг. 2024

Flydubai възстановява полетите от Дубай до София днес
18 Апр. 2024

Необичайно силен порой блокира напълно Дубай
17 Апр. 2024

НАП проверява доходите на българи с имоти в Гърция
22 Март 2023

Дубай обеща да пусне летящи таксита до 2026 г.
13 Февр. 2023

Изчезнаха парите на фирмите-изложители в "Експо 2020" в Дубай

17 Ноем. 2022

"Лукойл" ще продаде рафинерията си в Италия заради петролното ембарго
20 Окт. 2022

Църквата иска да вдигне храм в Дубай
11 Окт. 2022

Офшорните преводи на "Кинтекс" са предадени на прокуратурата
01 Септ. 2022

ДАНС влезе на проверка в "Кинтекс", твърди бивш шеф на фирмата

11 Авг. 2022

НАП е засилила проверките на малкия бизнес вместо на едрия
05 Юли 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ