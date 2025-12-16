Дубай ще строи 93-километров пешеходен тунел

В Дубай искат да построят 93-километров пешеходен тунел с климатик. Властите на страната имат намерение да осигурят максимален комфорт за придвижване с велосипед и пеша. Вътре в пешеходния тунел ще има зони за отдих, ресторанти, както и удобни изходи към спирки на обществения транспорт и градската инфраструктура.

Основната цел на тунела е да свърже над 3 милиона жители на Дубай с ключови услуги и локации, като направи ходенето пеша и колоезденето основен начин на придвижване.

Проектът е във фаза на проучване и разработка. Целта е да бъде завършен до 2040 г., като част от "20-минутния град" на Дубай. Планира се тунелът да генерира 100% от необходимата енергия чрез кинетична настилка. Това означава, че енергията ще се генерира от стъпките и движението на хората, които ходят или карат колело по алеята. Ще се използва 100% рециклирана вода за напояване на растителността вътре в структурата