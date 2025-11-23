Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Meta скрила доказателства за вредата от Facebook

23 Ноем. 2025
Pixabay

Съдебни документи твърдят, че Meta е спряла вътрешно проучване, след като е открила причинно-следствени доказателства, че използването на Facebook вреди на психичното здраве на потребителите, включително води до по-високи нива на депресия, тревожност и самота, когато хората са оставали в платформата, съобщи Reuters.

Документите са част от колективен иск от училищни райони в САЩ срещу Meta и други социални медийни платформи.
През 2020 г. в рамките на изследователски проект с кодово име "проект Меркурий", Meta ползва услугите на фирмата за проучвания Nielsen, за да преценят ефекта от "деактивирането" на Facebook и Instagram. За разочарование на компанията, "хората, които са спрели да използват "Фейсбук" за една седмица, съобщават за по-ниски чувства на депресия, тревожност, самота и социални сравнения", се казва в вътрешните документи.

Вместо да публикува тези констатации или да потърси допълнителни изследвания, Meta спира по-нататъшната работа и вътрешно съобщава, че отрицателните резултати от проучването са опетнени от "съществуващия медиен разказ" около компанията.
В частни разговори обаче екипът уверява Ник Клег, тогавашният ръководител на глобалната публична политика на Meta, че заключенията от изследването са валидни.
Служител се притеснява, че мълчанието за негативните констатации би било все едно тютюневата индустрия "да прави изследвания и да знае, че цигарите са лоши и след това да запази тази информация за себе си.”
Въпреки че има резултати, които документират причинно-следствената връзка между нейните продукти и отрицателните ефекти върху психичното здраве, Meta заяви пред Конгреса, че няма възможност да определи количествено дали нейните продукти са вредни за тийнейджърите.

В изявление говорителят на Meta Анди Стоун заяви, че проучването е спряно, защото методологията му е погрешна и че работи усърдно, за да подобри безопасността на своите продукти.

Твърдението, че Meta крие доказателства за вреди на социалните медии, е само едно от многото, подадени от адвокатска кантора Мотли Райс, която съди Meta, TikTok и Snapchat. Ищците твърдят, че компаниите умишлено са скрили вътрешно признатите рискове на техните продукти от потребители, родители и учители.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Facebook, Instagram, Meta

Още новини по темата

Meta представи нов модел AI очила

18 Септ. 2025

"Мета" спира политическите реклами във Facebook и Instagram в ЕС
25 Юли 2025

Зукърбърг и шефовете на Meta се отърваха от съд срещу $8 млрд.
17 Юли 2025

EK глоби Apple и Meta с общо 700 млн. евро

23 Апр. 2025

"Мета" блокира излъчването на живо от деца
08 Апр. 2025

Meta пуска асистент с изкуствен интелект в ЕС

20 Март 2025

Instagram започна "да краде" лица за реклама
11 Яну. 2025

"Фейсбук" спира проверката на факти
07 Яну. 2025

Meta създава ИИ профили във "Фейсбук" и "Инстаграм"
02 Яну. 2025

Австралия наложи данък "новини" на Meta и Google
16 Дек. 2024

TikTok не видя нищо лошо в съдържанието за крайнодесния Джорджеску
03 Дек. 2024

"Фейсбук" и "Инстаграм" ще предлагат в ЕС версия с по-малко реклами
12 Ноем. 2024

Партиите изливат хиляди евро месечно в МЕТА
09 Окт. 2024

Социалните мрежи наистина подслушват телефоните за реклама

04 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън