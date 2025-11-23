Meta скрила доказателства за вредата от Facebook

Съдебни документи твърдят, че Meta е спряла вътрешно проучване, след като е открила причинно-следствени доказателства, че използването на Facebook вреди на психичното здраве на потребителите, включително води до по-високи нива на депресия, тревожност и самота, когато хората са оставали в платформата, съобщи Reuters.

Документите са част от колективен иск от училищни райони в САЩ срещу Meta и други социални медийни платформи.

През 2020 г. в рамките на изследователски проект с кодово име "проект Меркурий", Meta ползва услугите на фирмата за проучвания Nielsen, за да преценят ефекта от "деактивирането" на Facebook и Instagram. За разочарование на компанията, "хората, които са спрели да използват "Фейсбук" за една седмица, съобщават за по-ниски чувства на депресия, тревожност, самота и социални сравнения", се казва в вътрешните документи.

Вместо да публикува тези констатации или да потърси допълнителни изследвания, Meta спира по-нататъшната работа и вътрешно съобщава, че отрицателните резултати от проучването са опетнени от "съществуващия медиен разказ" около компанията.

В частни разговори обаче екипът уверява Ник Клег, тогавашният ръководител на глобалната публична политика на Meta, че заключенията от изследването са валидни.

Служител се притеснява, че мълчанието за негативните констатации би било все едно тютюневата индустрия "да прави изследвания и да знае, че цигарите са лоши и след това да запази тази информация за себе си.”

Въпреки че има резултати, които документират причинно-следствената връзка между нейните продукти и отрицателните ефекти върху психичното здраве, Meta заяви пред Конгреса, че няма възможност да определи количествено дали нейните продукти са вредни за тийнейджърите.

В изявление говорителят на Meta Анди Стоун заяви, че проучването е спряно, защото методологията му е погрешна и че работи усърдно, за да подобри безопасността на своите продукти.

Твърдението, че Meta крие доказателства за вреди на социалните медии, е само едно от многото, подадени от адвокатска кантора Мотли Райс, която съди Meta, TikTok и Snapchat. Ищците твърдят, че компаниите умишлено са скрили вътрешно признатите рискове на техните продукти от потребители, родители и учители.