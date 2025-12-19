Facebook тества месечен абонамент за споделяне на линкове

Pixabay Meta описа това като "ограничен тест, за да се разбере дали възможността за публикуване на увеличен обем публикации с линкове дава допълнителна стойност" за абонатите.

Facebook тества ограничаване на броя линкове, които потребителите могат да споделят, когато публикуват в платформата, предава Би Би Си. Според нотификации в социалната мрежа, които са се появили в Обединеното кралство и САЩ, потребителите ще могат да споделят до два линка на месец във Facebook без абонамент, който започва от 9,99 паунда на месец или малко над 13 долара.

Експертът по социални медии Мат Навара каза, че това показва стремежа на компанията да монетизира повече области чрез своите платформи. "Това не е толкова въпрос на проверка, колкото на обединяване на функции за оцеляване зад абонамент", заяви той пред Би Би Си. Навара е сред наскоро уведомените за теста на Facebook, след като получил известие, че от 16 декември ще може да споделя само два линка на месец във Facebook. "Ако имате бизнес, посланието е по същество е, че ако Facebook е част от вашата стратегия за растеж или привличане на трафик, то това вече има цена", твърди Навара.

Наред с други социални платформи като LinkedIn, Meta насърчава потребителите да се верифицират като начин за отключване на повече функции или ангажираност на своите платформи. Илон Мъск преразгледа схемата за верификация на Twitter, след като купи платформата през 2022 г. Сините верифицирани отметки на X са запазени за тези, които плащат, и дават на притежателите засилено присъствие в социалната мрежа. Това се оказа противоречиво, като ЕС глоби Мъск със 120 милиона евро през декември. Въпреки това компанията на Марк Зукърбърг Meta въведе подобна схема малко след това.