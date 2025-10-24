ЕК обвини Meta и TikTok в нарушения и ги заплаши с огромни глоби

Европейската комисия обвини компаниите Meta и TikTok в нарушаване на закона на Евросъюза за цифровите услуги (Digital Services Act, DSA) и ги заплаши с огромни глоби - до 6% от световните им годишни приходи.

В съобщение на ЕК се пояснява, че са установени нарушения на задължението за осигуряване на достъп до открити данни. В случая с Meta (собственик на социалните платформи "Фейсбук" и "Инстаграм") също така не съществува лесен начин потребителите да известяват за незаконно съдържание. Освен това, според Еврокомисията, и Meta, и TikTok не предоставят „адекватен достъп до публични данни“, както изисква DSA.

Комисията уточнява, че това са първоначални заключения и ще очаква писмения отговор на двете компании. В случай, че нарушенията не бъдат отстранени, ЕК ще пристъпи към налагане на финансова санкция на стойност до 6% от световния оборот на компаниите, както и да налага глоби до отстраняване на нарушението.

Освен това Еврокомисията уточнява, че настоящото разследване не е свързано с вече започналите други проверки срещу Meta и TikTok за неспазване на европейското законодателство.

От 29 октомври влизат в сила нови правила на ЕС, според които онлайн платформите ще бъдат задължени да предоставят на изследователите достъп не само до публично достъпните, но и до ограничени данни. Целта е да се повиши прозрачността на най-големите дигитални компании и търсачки и да се проследят потенциалните рискове, произтичащи от тяхната дейност. Законодателната рамка изисква също така големите технологични компании да предотвратяват разпространението на незаконно съдържание и да гарантират свободна конкуренция на цифровите пазари.

Това е първият случай, в който Комисията обвинява американската компания Meta в нарушаване на DSA. И макар обвинението да засяга и TikTok (собственост на китайската ByteDance) това може да предизвика недоволството на американския президент Доналд Тръмп, който вече е заплашвал с нови мита страни, чиито регулации, според него, „вредят на американските технологии“.

Въпреки тези заплахи, ЕС заяви, че ще прилага своите правила без изключения. Европейските регулатори подчертават, че правилата не се ограничават само до прозрачността, а целят да може да се оценяват рисковете, включително колко често децата са изложени на опасно съдържание в популярните платформи.

Meta отхвърли обвиненията на Еврокомисията. А от TikTok заявиха, че са „ангажирани с прозрачността“, но посочиха противоречие, според тях, между изискванията на DSA за облекчаване на защитата на данните и правилата за защита на личните данни (GDPR). "Ако е невъзможно да се спазят и изцяло и двете директиви, призоваваме регулаторите да дадат яснота как следва да се съчетаят тези задължения“, заяви говорител на TikTok.