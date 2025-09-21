Медия без
Китай ще загуби контрола върху алгоритмите на TikTok в САЩ

Днес, 14:57
Китайската ByteDance ще загуби контрола върху алгоритмите на TikTok в САЩ, съобщава Ройтерс. Това е част от сделката за бъдещето на популярното приложение в САЩ. Контролът върху личните данни ще бъде поверен на Oracle, допълва CNCB.

Преди ден говорителят на Белия дом Каролайн Левит посочи пред Fox News, че китайците ще получат едно от седемте места в борда на компанията в САЩ. Казусът е бил една от темите за дългоочаквания разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и на Китай Си Дзинпин в края на седмицата.

Левит отбеляза, че в борда от американска страна ще влизат експерти по национална и киберсигурност.  

През 2024 година американският Конгрес задължи ByteDance да продаде дейността си в САЩ до 1 януари 2025 година. След тази дата Вашингтон трябваше да национализира активите, които китайската компания не е продала и да блокира работата на приложението. Новата администрация в Белия дом обаче отложи изпълнението на закона и преговаря за бъдещето на социалната мрежа в САЩ.

Тръмп съобщи за напредък по сделката след разговорите си със Си, но не даде повече подробности.

Демократите очакват повече информация за разговорите около TikTok. "Дяволът е в детайлите", коментира пред Ройтерс Франк Пейлон, представител на демократите в Камарата на представителите, долната камара на Конгреса. Според него САЩ не могат да си позволят Китай да има достъп до личните данни на американците, а Тръмп - да контролира сделката.

Решение за TikTok беше едно предизборните обещания на Доналд Тръмп, опитвайки се да привлече гласовете на 15 -те млн. потребители на приложението в САЩ. През август Белият дом също си направи акаунт в популярната мрежа.

 

