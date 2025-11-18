Сайтове по цял свят се сринаха заради проблем с Cloudflare

Потребителите се сблъскваха с този надпис в опит да влязат в стотици сайтове.

Сайтове и интернет платформи по цял свят са временно недостъпни заради сериозен срив на облачната услуга Cloudflare. Проблемът започна малко след 13:00 ч. българско време и продължава над 4 часа. Сред засегнатите са социалната мрежа X и Letterboxd. Временно недостъпен в много държави е и ChatGPT. Сайтът на "Сега" също бе сред засегнатите.

Желаещите да влязат в тези сайтове получават съобщение за вътрешна грешка на сървъра в мрежата на Cloudflare.

От Cloudflare коментират, че имат проблем и разследват причината за възникването му. "Повече подробности ще бъдат предоставени, когато стане налична допълнителна информация", коментират от компанията.

Заради многобройните опити на потребителите да научат какво се случва, се срина и онлайн услугата DownDetector - сайтът който съобщава за подобни сривове.