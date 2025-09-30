Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Афганистан се откъсна от света без телефони и интернет

Ограниченията на талибанското ръководство стават все по-строги

Днес, 13:02
Качеството на интернет връзката в Афганистан е спаднало до ниво от около 1%.
ЕПА/БГНЕС
Качеството на интернет връзката в Афганистан е спаднало до ниво от около 1%.

Мобилните телефони и интернет услугите в целия Афганистан не функционират днес, казаха жители на страната и организации за следене на достъпа, но администрацията на талибаните към момента не е дала обяснение на какво се дължи това, предава БТА, като се позовава на Ройтерс.

Талибаните в миналото са изразявали опасения относно онлайн порнографията и през последните седмици властите прерязаха фиброоптичните кабели в някои провинции, водени, както те казаха, от морални съображения.

Качеството на интернет връзката в Афганистан е спаднало до ниво от около 1%, каза международната организация за следене на достъпа „НетБлокс“ (NetBlocks). Достъпът е бил прекъснат на етапи вчера, като последният етап е засегнал телефонните услуги, които споделят обща инфраструктура с интернет, посочи организацията.

Частният канал „Толо Нюз“ (Tolo News), който предупреди зрителите си за възможност за прекъсване на услугата, каза, че властите са определили едноседмичен срок за спиране на интернет услугите 3Джи (3G) и 4Джи (4G) за мобилните телефони и ще оставят активен единствено по-стария стандарт 2Джи (2G).

Организацията за следене на интернет трафика „Клаудфлеър Рейдар“ (Cloudfare Radar) каза, че достъпът до интернет се е сринал най-рязко в столицата Кабул, последвана от градовете Херат и Кандахар.

Ограничения, които налага базираното в Кандахар талибанско ръководство, напоследък стават все по-твърди, отбелязва Ройтерс.

Този месец властите забраниха на жените, които работят за ООН, да влизат в офисите на организацията. Преди това на жените бе забранено да практикуват редица професии, а на момичетата – да посещават училище.

Талибаните твърдят, че зачитат правата на жените в съответствие със своята интерпретация на ислямските закони.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Афганистан, талибани, интернет

Още новини по темата

1/3 от жителите на Земята нямат достъп до интернет
22 Септ. 2025

Талибаните отказаха оферта на Тръмп
21 Септ. 2025

Талибаните забраниха в Афганистан да се изучават книги, написани от жени
19 Септ. 2025

Отново силно земетресение разлюля Афганистан
04 Септ. 2025

Лондон тайно е приемал афганистанци заради рискове за сигурността им

15 Юли 2025

Испания остана без мобилни мрежи и интернет
20 Май 2025

Афганистан забрани шахмата
17 Май 2025

Великобритания обмисля вечерен час в социалните мрежи
24 Апр. 2025

Талибански министър избяга от Афганистан заради светски убеждения
03 Февр. 2025

Белгия ще депортира мигрантите от Афганистан
27 Яну. 2025

Талибаните забраняват НПО-та, които наемат жени
31 Дек. 2024

Министър на талибаните бе убит в атентат
11 Дек. 2024

Вече над 90% от българските домакинства имат интернет
06 Дек. 2024

Талибаните забраниха на жените да учат медицина
05 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар