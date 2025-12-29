Само един от шестте руски спътника от типа „Тундра“, изстреляни в орбита, остава в работоспособно състояние, пише експертът по руските ядрени оръжия от Женева Павел Подвиг, съобщи "Агенция Новости". Спътниците „Тундра“ представляват космическата част на руската система за предупреждение за ракетно нападение. Минималният състав, за да работи формацията, е четири спътника, съобщаваше ТАСС.

Подвиг основава изводите си на данни от орбитални наблюдения. Те показват, че към края на 2025 г. продължава да работи само апаратът „Космос-2552“, изстрелян през ноември 2021 г. Аномалии се наблюдават и в работата на последния спътник. Около ноември „Космос-2552“ е трябвало да извърши корекция на орбитата си, което не е станало. Въпреки това експертът смята, че е рано да се говори за евентуално прекратяване на работата му.

Още през март тази година са работили само три спътника от групата. Освен „Космос-2552“, това са били „Космос-2541“, изстрелян през септември 2019 г., и „Космос-2563“, изпратен в орбита през ноември 2022 г. И двата са излезли от строя - първият след корекция на орбитата през март, а вторият - след корекция през юли. Минималният състав на формацията „Тундра“ е четири апарата, съобщаваше ТАСС през 2020 г., позовавайки се на източник от отбранително-промишления комплекс. Тогава в орбита беше изведен четвъртият спътник на системата. „Единната космическа система „Купол“ е доведена до минималния си състав и позволява да се проследяват всякакви пускове на балистични ракети и ракети с космическо предназначение от територията на Съединените щати“, казваше тогава източникът.

Спътниците от типа „Тундра“ започват да се изстрелват през 2015 г. и трябваше да заменят остарелите спътници на системата за откриване на пускове на балистични ракети „Око-1“. Последните апарати „Око-1“ бяха изстреляни през 2007–2008 г., работиха над експлоатационния си срок и към средата на 2010-те вече излязоха от строя.

През 2014 г. в руското Министерство на отбраната съобщаваха, че до 2018 г. системата ще се състои от десет спътника. През 2020 г. тогавашният главнокомандващ на Въздушно-космическите сили Сергей Суровикин заяви, че системата ще бъде напълно разположена до 2024 г.

Бившият министър на отбраната Сергей Шойгу определяше създаването на Единната космическа система за откриване на пускове на балистични ракети като „едно от ключовите направления за развитие на силите и средствата за ядрено възпиране“: „В резултат ще можем да откриваме изстрелвания на различни видове балистични ракети, включително стартиране на експериментални образци от акваторията на Световния океан и от териториите на държави, провеждащи изпитания“.

През 2019 г. Владимир Путин разказваше, че благодарение на тази система за три години Русия е успяла да проследи над 150 пуска на балистични ракети и ракети-носители. „Няма нужда подробно да се обяснява, че от способността ефективно да се решават задачи в космоса, свързани с осигуряването на сигурността, пряко зависи запазването на стратегическата стабилност и отбраната“, подчертаваше тогава президентът.

Загубата на спътници за откриване на изстрелвания не е толкова критична за Русия, колкото например за САЩ, подчертава Подвиг. Русия разполага и с наземни станции. През 2015 г. източник на „Комерсант“ в Министерството на отбраната казваше, че космическият ешелон позволява да се открие пуск на вражеска ракета с около минута по-рано, отколкото това ще направи наземна радиолокационна станция.