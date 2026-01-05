Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп не вярва, че Украйна е
атакувала резиденция на Путин

Днес, 07:19
Доналд Тръмп
EPA/BGNES
Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви на борда на Air Force One, че не вярва Украйна да е атакувала резиденцията на Путин във Валдай. Той също така обясни защо първоначално е повярвал на Путин.

„В онзи момент никой не знаеше това. Тоест, за първи път чух за него именно тогава. Той заяви, че домът му е бил атакуван. Към днешна дата не смятаме, че това наистина се е случило, след като успяхме да проверим всичко.“

Руският външен министър Сергей Лавров съобщи на 29 декември за фиктивната атака веднага след като приключиха преговорите между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго във Флорида и американският президент обяви, че "се приближаваме към мира". Кремъл изтъкна това като повод „преговорната позиция на Руската федерация да бъде преразгледана с оглед на окончателния преход на киевския режим към политика на държавен тероризъм“.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Украйна, Русия

Още новини по темата

Мадуро бе доставен в САЩ
04 Яну. 2026

Русия заплаши Украйна с удар по правителствени сгради
29 Дек. 2025

Русия загубила спътници, които предупреждават за нападение с ракети
29 Дек. 2025

Тръмп: Приближихме се към мирно споразумение
29 Дек. 2025

Зеленски е вече в САЩ за срещата с Тръмп
28 Дек. 2025

Текат интензивни разговори и натиск преди срещата Тръмп-Зеленски
27 Дек. 2025

Украйна може да направи онлайн избори и референдум
26 Дек. 2025

Тръмп се ядоса на "нищожества, които обичаха Джефри Епстийн"
26 Дек. 2025

Москва препоръча на руснаците да не пътуват до Германия
25 Дек. 2025

Тръмп честити Коледа и на "радикалната лява измет"
25 Дек. 2025

Дронове удариха завод на "Газпром" на 1200 км от Украйна
25 Дек. 2025

Мир в Украйна до 90 дни предвиждат във Вашингтон
25 Дек. 2025

Зеленски пожела смъртта на Путин в коледното си послание
24 Дек. 2025

Зеленски обяви проект за мирен договор с Русия
24 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?