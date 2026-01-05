Американският президент Доналд Тръмп заяви на борда на Air Force One, че не вярва Украйна да е атакувала резиденцията на Путин във Валдай. Той също така обясни защо първоначално е повярвал на Путин.
„В онзи момент никой не знаеше това. Тоест, за първи път чух за него именно тогава. Той заяви, че домът му е бил атакуван. Към днешна дата не смятаме, че това наистина се е случило, след като успяхме да проверим всичко.“
President Trump on the alleged Ukrainian strike on Putin's residence:— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 5 януари 2026 г.
I don't believe that strike happened. There is something that happened fairly nearby, but had nothing to do with this house.
[Q]: Why did you believe Putin in that moment [during their telephone conversation]… pic.twitter.com/BrwlfUM0bB
Руският външен министър Сергей Лавров съобщи на 29 декември за фиктивната атака веднага след като приключиха преговорите между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго във Флорида и американският президент обяви, че "се приближаваме към мира". Кремъл изтъкна това като повод „преговорната позиция на Руската федерация да бъде преразгледана с оглед на окончателния преход на киевския режим към политика на държавен тероризъм“.