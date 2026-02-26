Зеленски и Тръмп поговориха за мирна среща на върха

Преговорите между Русия, Украйна и САЩ за край на войната през март ще са за подготовка на лидерска среща, съобщи украинският президент Володимир Зеленски след телефонен разговор с американския Доналд Тръмп в сряда вечерта. Разговорът е продължил около 30 минути и е ключова стъпка преди готвените преговори за мир. Освен двамата лидери, в разговора са участвали и специалните пратеници на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Разговорът снощи е послужил като последна координация преди днешната среща в Женева. Там украинска делегация, водена от Рустем Умеров, ще преговаря с Уиткоф и Къшнър. През март ще има нова среща. "Очакваме тази среща да създаде възможност за преместване на разговорите на ниво лидери. Президентът Тръмп подкрепя тази последователност от стъпки. Това е единственият начин да се разрешат всички сложни и чувствителни въпроси и най-накрая да се сложи край на войната", написа Зеленски в X.

Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков лидерска среща има смисъл само като финал на преговорите. На масата на преговорите все още стои териториалният въпрос, по който Русия е безкомпромисна. В края на 2025 г. Зеленски спомена, че въпросът за статута на териториите в Източна Украйна, които Русия иска изцяло, но не контролира напълно, трябва да бъде решен от народа.