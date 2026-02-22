Медия без
"Сикрет сървис" застреля човек пред резиденцията на Тръмп

Днес, 16:33
Мар-а-Лаго
Мар-а-Лаго

"Сикрет Сървис" заяви, че рано тази сутрин (1.30 ч. местно време) служители на агенцията са застреляли въоръжен мъж на възраст около 20-25 години, след като той се опитал да проникне в обезопасения периметър на резиденцията Мар-а-Лаго на президента Доналд Тръмп, предадоха световните агенции.

Инцидентът е станал на северния портал на имението. Агентите са открили огън, след като са видели, че мъжът носи предмет, приличащ на пушка, и туба с гориво. Нападателят е обявен за мъртъв на място.

Самият Доналд Тръмп по това време се е намирал в Белия дом във Вашингтон, а не във Флорида. Първата дама Мелания Тръмп също е била с него в столицата.

Този случай идва само седмици след като на 4 февруари 2026 г. бе произнесена доживотна присъда за Райън Рут – човекът, който се опита да извърши подобно нападение на голф игрището на Тръмп през 2024 г.

