Върховният съд отряза митата на Тръмп

С 6 на 3 гласа Върховният съд на САЩ постанови, че президентът Доналд Тръмп е превишил правомощията си, използвайки Закона за международните извънредни икономически сили (IEEPA) за налагане на широкообхватни мита.

Съдът заяви, че правомощията за определяне на мита принадлежат на Конгреса и че IEEPA не може да бъде тълкуван разширително, за да оправдае всеобхватни търговски такси.

Решението е изключително важно за американската политика, тъй като подчертава границите между изпълнителната и законодателната власт в САЩ по отношение на международната търговия.

Съгласно Член I от Конституцията на САЩ, правото да налага данъци и да регулира търговията с чужди държави принадлежи изключително на Конгреса. С това решение Съдът потвърждава, че президентът не може да "присвоява" тези функции чрез обявяване на извънредно положение.

Законът от 1977 г. (IEEPA) е замислен като инструмент за налагане на санкции срещу конкретни държави или лица в отговор на необичайна и извънредна заплаха. Съдът обаче отхвърли аргумента, че президентът може да го ползва като "празен чек" за икономически протекционизъм.

Решението е важно за международната търговия, тъй като поставя под въпрос легитимността на вече наложени мита (например върху вноса от Китай, Мексико или Канада), които бяха обосновани с "националната сигурност". Това може да доведе до вълна от съдебни дела от страна на вносители - за възстановяване на платени суми.

Решението е сериозен удар по търговската стратегия на администрацията на Тръмп, тъй като го принуждава да търси законодателно одобрение от Конгреса за всяко бъдещо увеличение на митата – процес, който е много по-бавен и политически труден.

Решението подчертава и ролята на Върховния съд като коректив, дори когато той е съставен от мнозинство консервативни съдии.

Президентът Тръмп заяви, че решението на върховните съдии е "позор" и допълни, че има "резервен план".