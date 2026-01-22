Медия без
Тръмп: САЩ водят преговори за пълен достъп до Гренландия

Днес, 15:07
Доналд Тръмп
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп

 САЩ водят преговори за пълен достъп до Гренландия, заяви президентът на САЩ в интервю за Fox Business, отговаряйки на въпрос дали Америка ще купи Гренландия.

„Детайлите се обсъждат в момента – но по същество става дума за пълен достъп. Без срок на действие, без времеви ограничения“, отбеляза Тръмп.

Той добави, че САЩ и НАТО са стигнали до „основата на бъдеща сделка“ относно достъпа на САЩ до тази територия.

Няколко големи издания публикуваха днес информация от осведомени източници, че се водят преговори Дания да позволи достъп на САЩ да построи нови военни бази, нужни за т.нар. "Златен купол". Както и да започне проучвания и експлоатация на находища на редкоземни метали.

