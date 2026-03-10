Медия без
Тръмп обеща войната да спре до дни

Световните пазари реагираха: Петролът поевтиня след коментара на президента

Днес, 06:45
BGNES/EPA

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че операцията срещу Иран ще приключи в рамките на дни, но едва ли през тази седмица. „Оставихме някои от най-важните цели за по-късно“, отбеляза той. "Може да се каже, че военните цели на операцията на САЩ в Иран са постигнати", каза още Тръмп.

„Те нямат военноморски флот, нямат комуникации, нямат военно-въздушни сили“, заяви президентът и добави, че САЩ „далеч изпреварват“ първоначално заявената си времева рамка за войната от четири-пет седмици.

Някои страни, включително Русия, Китай и Франция, са се обърнали към Техеран относно прекратяване на огъня, заяви заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гариб Абади. Той отбеляза, че „първото условие за прекратяване на огъня е [гаранцията, че] агресията няма да се повтори“.

В Техеран нарекоха „безсмислица“ изявленията на Тръмп за хода на конфликта и подчертаха, че именно Иран ще определи неговия край.

Цената на американския суров петрол скочи до 119 долара за барел, след което падна до 89 долара за барел заради репликите на Тръмп за края на конфликта.

S&P 500 се възстанови от по-ранните си загуби в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната срещу Иран може да достига края си, предава CNBC.

Широкият измерител се повиши с 0,83% и завърши деня на ниво от 6795,99 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 239,35 пункта до равнище от 47 740,80 пункта. Миналата седмица той записа най-големия си седмичен спад от близо една година насам.

Технологичният паказател Nasdaq Composite напредна с 1,38% и достигна 22 695,95 пункта в края на сесията.
Движенията бележат впечатляващ обрат спрямо спадовете по-рано през деня. Dow беше надолу с близо 900 пункта в най-ниското си ниво по време на сесията, а S&P 500 и Nasdaq се понижаваха с по 1,5%.

