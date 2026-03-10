Големите спонсори на републиканците залагат на Марко Рубио

NBC News твърди, че спонсорите на Републиканската партия предпочитат Марко Рубио за следващ президент на САЩ.

Пред група от около 25 донори на републиканците, включително собственика на отбора по американски футбол „Ню Ингланд Пейтриътс“ Робърт Крафт и милиардера кандидат за губернатор на Джорджия Рик Джаксън, президентът Доналд Тръмп попитал присъстващите кого биха предпочели да подкрепи за президент през 2028 г.

Според двама души, присъствали на събитието, участниците преобладаващо посочили държавния секретар Марко Рубио чрез своите възгласи.

„Всички бяха почти единодушно за Марко“, казал един от присъстващите.

Тази малка среща във Флорида — родния щат на Рубио — не означава непременно, че той е новият фаворит пред вицепрезидента Джей Ди Ванс за 2028 г. „Донорският кръг в Мар-а-Лаго не са хора, който подкрепяха Джей Ди“, каза бивш служител от администрацията на Тръмп. „Той не беше избран [за вицепрезидент] заради спонсорите в Мар-а-Лаго - тези хора лобираха пред Тръмп да избере Марко.“

Това не е първият път, в който Тръмп разпитва хората от обкръжението си как трябва да се включи в предстоящата политическа битка за негов наследник като знаменосец на Републиканската партия. Но това е пореден пример за динамиката и индикация, че президентът планира да играе голяма роля — и проявява ранен интерес — към бъдещето на партията.

Изглежда, че Тръмп се наслаждава на потенциала си да бъде „създател на крале“, както прави в много други първични избори на републиканците, в надпревара, която потенциално може да изправи висши членове на неговата собствена администрация един срещу друг. Всичко това е напомняне за това колко променливи са нещата в орбитата на Тръмп и колко бързо може да се промени мисленето на президента, напомня NBC News.

„Президентът събра звезден екип, който постигна безпрецедентен успех само за малко повече от година“, заяви директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг в изявление. „Никакво количество безумни медийни спекулации относно вицепрезидента Ванс и секретаря Рубио няма да възпрат мисията на тази администрация да се бори за американския народ.“

В продължение на месеци Ванс беше разглеждан като фаворит за номинацията на Републиканската партия през 2028 г. — динамика, подчертана от повечето обществени проучвания и собствените коментари на Тръмп.

Проучване на NBC News, публикувано миналата седмица, установи, че 77% от гласоподавателите на републиканците имат положително мнение за Ванс, в сравнение с 66% за Рубио.

През август Тръмп каза пред Fox News, че Ванс е „най-вероятният“ наследник на движението MAGA и е „вероятно фаворит към този момент“. Но в същия контекст бе споменат и Рубио.

„Честно казано, той е вицепрезидент и мисля, че Марко също е човек, който може би би се обединил с Джей Ди под някаква форма“, каза Тръмп.

Тръмп спомена Рубио и в интервю за NBC News през май, когато го посочи като „страхотен“ потенциален лидер на партията. А в интервю миналия месец пред същата медия Тръмп коментира разликите между двамата.

„Бих казал, че единият е малко по-дипломатичен от другия“, каза Тръмп, без да ги назовава, въпреки че дипломацията е работа именно на Рубио. „Мисля, че и двамата са с много висок интелект.“

През последните седмици Тръмп все по-често хвали Рубио, който поради задълженията си като държавен секретар и съветник по националната сигурност е по-осезаемо в центъра на вниманието, тъй като администрацията се фокусира върху външнополитическите конфликти във Венецуела, Иран и потенциално Куба. На церемония в Белия дом миналия четвъртък за шампионите от МЛС „Интер Маями“, Тръмп два пъти обърна специално внимание на Рубио. „Казвам ви, той ще остане в историята като най-добрия държавен секретар на страната — Марко Рубио“, каза Тръмп. Той добави: „Не искам да става твърде популярен. Знаете ли, когато станат твърде популярни, изведнъж си казваш: „Къде е Марко? Вече го няма наоколо.“

И докато престижът на Рубио нарасна благодарение на неговия външнополитически ресор, Ванс, за разлика от него, избледня повече на заден план.

Рубио присъстваше в импровизирания команден център в Мар-а-Лаго, когато бяха започнати ударите срещу Иран, докато Ванс беше във Вашингтон. Той беше заснет начело на масата в Ситуационната зала (където обикновено седи президентът), пиейки Mountain Dew. Според говорител Ванс не е бил в Мар-а-Лаго поради протоколите за сигурност на администрацията за „запазване на оперативна тайна“ и „ограничаване на съвместното пребиваване на президента и вицепрезидента извън Белия дом“.

Тръмп призна в понеделник, че двамата с Ванс са се разминали по въпроса за войната с Иран. "Бих казал, че от философска гледна точка той имаше малко по-различно мнение от моето. <...> Мисля, че той гледаше с по-малко ентусиазъм на перспективите за провеждането [на операцията]", уточни Тръмп.

Ванс беше първият член на администрацията, който защити войната по националната телевизия. Той и втората дама Уша Ванс се присъединиха към Тръмп в събота, когато тленните останки на загинали американски военнослужещи пристигнаха във военновъздушната база Дувър. Но след появата си във Fox News на 2 март, Ванс няма голяма публична роля в посланията относно войната, а неговото някога агресивно присъствие в социалните медии е сравнително тихо.