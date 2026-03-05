Тръмп уволни вътрешната министърка Кристи Ноем

Президентът на САЩ направи първата рокада в правителството си. Поста си губи министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем.
Имам удоволствието да съобщя, че високоуважаваният сенатор на Съединените щати от великия щат Оклахома, Маркуейн Мълин, ще стане министър на вътрешната сигурност на Съединените щати (DHS), считано от 31 март 2026 г., заяви Тръмп.
Кристи Ноем ще бъде назначена за специален пратеник на „Щитът на Америките“ – нова инициатива за сигурност в Западното полукълбо, която ще бъде обявена в събота в Дорал, Флорида.
Тръмп представи новия министър така:
"Воин на MAGA и бивш непобеден професионален ММА боец, Маркуейн наистина се разбира добре с хората и притежава мъдростта и смелостта, необходими за прокарването на нашата програма „Америка на първо място“. Като единствения представител на коренното американско население в Сената, Маркуейн е фантастичен защитник на нашите невероятни племенни общности."
Кой е Маркуейн Мълин?
Маркуейн Мълин е американски политик от Републиканската партия и бизнесмен, който от 2023 г. е сенатор от Оклахома.
Произход: Той е чероки. Той е първият представител на коренното население в Сената от 2005 г. насам.
Образование и бизнес: Единственият настоящ сенатор без бакалавърска степен (има професионална степен по строителни технологии). Поема семейния бизнес за водопроводни услуги на 20-годишна възраст и го превръща в мултимилионна компания.
Спортно минало: Бил е ММА боец, има три битки и три победи.
Политическа кариера: Служил е 10 години в Камарата на представителите (2013–2023), преди да влезе в Сената. Определян е като „MAGA воин“ и твърд поддръжник на Доналд Тръмп.
Противоречия: През 2017 г. бе критикуван за изказването си, че данъкоплатците не плащат заплатата му, тъй като той сам „изработва“ парите си чрез бизнеса си. През 2021 г. се опита самостоятелно да организира спасителна мисия в Афганистан, въпреки предупрежденията на Държавния департамент. В края на изтеглянето на САЩ от Афганистан (2021 г.), Мълин се опитва да влезе в страната през Гърция и Таджикистан, за да наеме хеликоптер и да спаси американско семейство. Планът му е спрян от Пентагона и Държавния департамент поради съображения за сигурност и нарушения на валутните закони на Таджикистан.
Ранен живот и бизнес Роден на 26 юли 1977 г. в Тълса, Оклахома, Мълин е най-малкото от седем деца. Името му е съчетание от имената на чичовците му Марк и Уейн. През 1997 г., когато баща му се разболява, той поема управлението на „Mullin Plumbing“. Към 2021 г. състоянието му се оценява на стойност между 31,6 и 75,6 милиона долара след продажбата на семейните компании.
Камара на представителите (2012–2022) Мълин печели изборите през 2012 г. с кампанията „Човек с ранчо. Бизнесмен. Не политик!“. Въпреки първоначалното си обещание да служи само три мандата, той остава на поста 10 години, като печели всяко преизбиране с голяма преднина в традиционно демократичен в миналото район
Атаката срещу Капитолия (януари 2021 г.) По време на размириците на 6 януари Мълин, заедно с други ветерани, помага на полицията да барикадира вратите на залата на Камарата, за да я защити от тълпата. По-късно той оправдава действията на полицая, застрелял Ашли Бабит, заявявайки, че той не е имал друг избор и е спасил животи.