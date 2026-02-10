Медия без
Тръмп спря мост към Канада

Днес, 09:11
Мостът "Горди Хау"
Мостът "Горди Хау"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да позволи отварянето на моста между канадската провинция Онтарио и американския щат Мичиган, докато Съединените щати не получат „пълна компенсация“ за оказаната на Канада помощ. Според Тръмп, Вашингтон трябва да притежава поне половината от този обект, тъй като приходите от достъпа до пазара на САЩ ще бъдат „астрономически“. Той също така обвини Канада, че от десетилетия „несправедливо се отнася“ към Съединените щати, и съобщи за намерението си незабавно да започне преговори.

Става дума за Gordie Howe International Bridge, който ще свързва Детройт (Мичиган) и Уиндзор (Онтарио). Това е мащабен инфраструктурен проект, целящ да облекчи тежкия трафик между двете страни. Изграждането на моста е на финален етап, мостът „Горди Хау“ е почти завършен (на около 98-99%). Основните конструкции са съединени, в момента текат финални тестове на системите за безопасност, полагане на последни слоеве асфалт и оборудване на граничните пунктове.

Искането на президента за 50% собственост и „компенсация“ е нов и неочакван завой в преговорите, който поставя под въпрос досегашните споразумения. Проектът се финансира почти изцяло от Канада. Правителството в Отава пое разходите за строителството (над 6 милиарда канадски долара), включително и за митническия пункт на американска земя. Планът предвиждаше Канада да възвърне инвестицията си чрез събиране на такси (тол такси) в продължение на десетилетия. 

