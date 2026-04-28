Юбилейни американски паспорти ще са с лика на президента Тръмп

Държавният департамент представи новия дизайн на американските паспорти, които ще се появят в чест на 250-годишнината от обявяването на американската независимост. Новият дизайн на паспортите включва изображение на президента Доналд Тръмп на вътрешната страна на корицата, съобщи Fox News Digital,

На макетите изображението на Тръмп е обградено от Декларацията за независимостта и американското знаме, а под него е поставен подписът на президента в златно. На другата страница е изобразена известната картина, на която бащите-основатели подписват Декларацията за независимостта.

Паспортите, които се очаква да бъдат пуснати в обращение това лято, са част от по-широкото честване „America 250“ на администрацията на Тръмп, което включва също състезание от серията „Гран при“ на Националния мол през август и мач от UFC на южната морава на Белия дом през юни.

„Тъй като през юли Съединените щати отбелязват 250-годишнината, Държавният департамент се готви да пусне в обращение ограничен брой специално проектирани американски паспорти в чест на това историческо събитие“, заяви пред Fox News Digital говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

Междувременно на задната корица на юбилейните американски паспорти ще бъде изобразено американското знаме с цифрата „20“, разположена в центъра между 13-те звезди, които фигурират на знамето от 1777 г.

Въпреки че ще се отличават с персонализирани графични елементи и подобрени изображения, Пигот заяви, че новите паспорти ще продължат да „поддържат същите характеристики за сигурност, които правят американския паспорт най-сигурния документ в света“.

Паспортите ще бъдат на разположение в Агенцията за паспорти във Вашингтон за „всеки американски гражданин“, който подаде заявление за нов паспорт, в зависимост от наличността.

Очаква се пускането им да съвпадне с 250-годишнината през юли, потвърди пред Fox News Digital представител на Държавния департамент.

Паспортите ще се предлагат "докато има наличност".