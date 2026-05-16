Тръмп обяви ликвидирането на втория човек в "Ислямска държава"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че американски и нигерийски сили са убили Абу Билал ал-Минуки - описван от него като втори по старшинство командир на „Ислямска държава" (ИД) в световен мащаб, предаде БГНЕС.

„По мое нареждане смели американски сили и Въоръжените сили на Нигерия безупречно изпълниха внимателно планирана и много сложна мисия за отстраняване от бойното поле на най-активния терорист в света", заяви Тръмп в платформата Truth Social.

Президентът добави, че Абу Билал ал-Минуки „е смятал, че може да се скрие в Африка", но американски източници са следили действията му.

След началото на втория президентски мандат на Тръмп САЩ започнаха да нанасят удари срещу джихадисти в западноафриканската държава. Нигерия се превърна в сцена на джихадистки бунт, като североизточната част на страната е епицентърът на конфликта, причинил смъртта на десетки хиляди хора.