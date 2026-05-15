Тръмп: Постигнахме фантастични споразумения с Китай

Пекин поиска постигане на бързо примирие в Близкия изток

Днес, 07:20
Голям екран в Пекин показва момент от ръкостискането между Си Дзинпин и Доналд Тръмп
Голям екран в Пекин показва момент от ръкостискането между Си Дзинпин и Доналд Тръмп

В началото на втория ден от своето официално посещение в Пекин президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е постигнал „фантастични търговски споразумения“ с китайския лидер Си Дзинпин.

„Постигнахме много положителни резултати. Сключихме няколко фантастични търговски споразумения, които са от голяма полза и за двете страни“, каза Тръмп по време на разходката си из градините на Джуннанхай - комплекса на китайското централно ръководство. Именно там Си посрещна Тръмп с ръкостискане, за началото на втория кръг преговори.

Американският президнет каза също така, че Китай е изразил интерес към закупуването на американски петрол и соя: „Те се съгласиха, че искат да купуват петрол от САЩ“, каза той пред Fox News. 

Китай е основният чуждестранен купувач на ирански петрол, но закупи малки количества американски, преди Тръмп да наложи мита миналата година. Същевременно значително забави покупките на американска соя, като се обърна към Бразилия.

 

За ситуацията в Близкия изток

Тръмп говори пред Fox News за намерението си да вземе обогатения уран на Иран. 

„Просто се чувствам по-добре, ако го имам, всъщност, но мисля, че това е по-скоро въпрос на публични отношения, отколкото нещо друго - каза той. - Другото, което бихме могли да направим, е да го бомбардираме отново. Но аз просто бих се почувствал по-добре, ако го вземем, и ние ще го вземем“.

Китай същевременно призова за трайно примирие в Близкия изток и за възобновяване на на морските транспортни коридори „възможно най-скоро“.

„Трябва да се постигне всеобхватно и трайно примирие възможно най-скоро, за да се улесни бързото възстановяване на мира и стабилността в Близкия изток и региона на Персийския залив. Морските пътища трябва да бъдат отворени отново възможно най-скоро в отговор на призивите на международната общност“, каза китайското външно министерство в отговор на въпрос дали президентите на САЩ и Китай са обсъждали войната в Иран на срещата си в Пекин.

Що се отнася до разговорите Тръмп-Си от министерството само казаха, че двамата са постигнали "серия от нови консенсуси".

