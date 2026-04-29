Бивш шеф на ФБР е обвинен в заплаха срещу Тръмп заради пост в "Инстаграм"

Днес, 09:48
Джеймс Коми и снимката с мидите.
Джеймс Коми и снимката с мидите.

Бившият директор на Федералното бюро за разследване (ФБР) Джеймс Коми е обвинен в отправяне на заплаха срещу живота на президента Доналд Тръмп, съобщиха служители във вторник. Обвинението произтича от публикация в "Инстаграм" от май миналата година, в която 65-годишният Коми е изписал числата "86" и "47" с морски черупки.

Тръмп твърди, че "86" е жаргон за убийство, а "47" е препратка към президентския му пост. "Той знаеше точно какво означава това. Това означаваше убийство“, заяви Тръмп пред Fox News, предава БГНЕС. Обвинителният акт на голямо жури в Северна Каролина определя публикацията като „сериозен израз на намерение за нанасяне на вреда на президента на Съединените щати“. Изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш съобщи, че Коми е изправен пред две обвинения - за умишлена заплаха срещу живота на президента и за отправяне на заплаха между щатите. Всяко от тях предвижда максимално наказание от 10 години затвор. Коми се е извинил за публикацията, заявявайки, че „не е осъзнал, че някои хора асоциират тези числа с насилие“, и е свалил снимката.

Новото обвинение идва три дни след предполагаем опит за убийство на Тръмп по време на вечеря на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом (WHCA) във Вашингтон и пет месеца след като предишно дело срещу Коми беше прекратено от федерален съдия. Тогавашните обвинения за лъжесвидетелстване и възпрепятстване на конгресно производство бяха отхвърлени поради незаконно назначаване на прокурора. Сред другите критици на Тръмп, срещу които са повдигнати обвинения, са главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс и бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън.

Коми е назначен за директор на ФБР от президента Барак Обама през 2013 г. и е уволнен от Тръмп през 2017 г. по време на разследване за предполагаем сговор между президентската му кампания и Москва. Бланш, бивш личен адвокат на Тръмп и настоящ изпълняващ длъжността главен прокурор след уволнението на Пам Бонди, защити разследванията срещу политическите опоненти на президента. „Това е негово право и наистина е негов дълг да прави това“, заяви Бланш. В същия ден съдия постанови, че дъщерята на Коми - Морийн Коми, може да продължи с иск за политически мотивирано уволнение от поста ѝ на федерален прокурор.

