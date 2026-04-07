Партньорите на САЩ се дистанцират от плановете на Тръмп за Иран

Редица страни-партньори на САЩ, включително и такива от НАТО, отказаха подкрепа на предстоящия след по-малко от 24 часа мащабен удар по Иран.

Обединеното кралство ще откаже исканията на САЩ за използване на британски военни бази за удари по ирански мостове или електроцентрали, съобщи "Гардиън". Британски представители твърдят, че тези цели представляват гражданска инфраструктура и подобни атаки биха могли да се считат за потенциално военно престъпление, поради което разрешение няма да бъде дадено.

Малко по-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп нападна Германия, която също е отказала каквато и да е подкрепа. "Ние възстановихме Германия… а сега Германия ни казва, че това не е тяхна война", каза Тръмп.

Президентът Тръмп, който нарече НАТО "хартиен тигър" заради нежеланието на алианса да се включи в отблокирането на Ормузкия проток, заяви че е разочарован и от други страни. Тръмп каза: “Те изобщо не са помогнали. Това не е само НАТО. Знаете ли кой друг не ни помогна? Южна Корея не ни помогна. Знаете ли кой друг не ни помогна? Австралия не ни помогна. Знаете ли кой друг не ни помогна? Япония. ”

Дори Нова Зеландия отказа помощ на САЩ. Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Луксон определи последните заплахи на Доналд Тръмп срещу иранската гражданска инфраструктура като “безполезни ”.

Плановете на Тръмп за мащабна атака срещу Иран след по-малко от 24 часа остават. Тръмп, който насрочи ударите за 3 часа българско време в сряда, заяви: "Иран може да бъде унищожен за една нощ и това може да е утре вечер”. Заканата на Тръмп е да унищожи с един удар всички важни енергийни съоръжения и мостове в Иран. "Вторник ще бъде Денят на електроцентралата и Денят на моста, всички събрани в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно!! Отворете пролива, луди копелета, или ще живеете в Ада - Просто гледайте! Слава на Аллах," написа Тръмп в социалната си мрежа преди ден.