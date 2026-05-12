Иран освободи под гаранция нобеловата лауреатка Наргес Мохамади

Иранските власти освободиха под гаранция лауреатката на Нобелова награда за мир, 54-годишната Наргес Мохамади. Тя бе превозена с линейка от затвора до болница в Техеран, съобщи Le Monde.

След десет дни хоспитализация в град Зенджан в северната част на Иран, където тя излежаваше присъдата си, Мохамади „е получила условно освобождаване под гаранция срещу заплащане на голяма сума“.

По-рано поддръжниците на Мохамади предупредиха, че тя е в тежко състояние в затвора след предполагаеми сърдечни пристъпи.

Наргес Мохамади е политическа и гражданска активистка, защитничка на правата на жените и противничка на смъртното наказание. През последните 20 години иранските власти неведнъж я изпращаха в затвора. През февруари 2026 г. тя беше осъдена на още 7,5 години лишаване от свобода.

През 2023 г. Нобеловият комитет ѝ присъди Нобелова награда за мир за „борбата срещу потисничеството на жените в Иран и за насърчаването на правата на човека и свободата за всички“.