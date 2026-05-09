Кремъл отбеляза 9 май със скромен парад

Парадът на победата на Червения площад в Москва за първи път от 19 години се проведе без военна техника. В Кремъл обясниха, че решението е взето „заради терористичната активност на Киев“. В мероприятието участваха пеши колони на военни и авиация.

В парада се включиха и военнослужещи от Северна Корея, участвали в операцията по „освобождаването“ на Курска област, пишат журналисти от кремълския пул.

В руската столица по случай празника пристигнаха ръководителите на пет държави - Казахстан, Узбекистан, Словакия, Лаос и Малайзия. Словашкият премиер Роберт Фицо - единственият представител на ЕС в Москва, е отказал да посети Червения площад. В мероприятието участваха и беларуският президент Александър Лукашенко, както и лидерите на непризнатите Абхазия и Южна Осетия. В Москва бяха и ръководителите на Република Сръбска.

През 2023 г. парадът на победата в Москва беше посетен от седем чуждестранни лидери, през 2024 г. - от девет, а през юбилейната 2025 г. - от 27. За сравнение, през 2005 г. на парада присъстваха 57 световни лидери, включително ръководителите на САЩ, Франция, Украйна, Германия, Италия, Япония и Индия.

Членове на руското правителство - вицепремиери и министри - не присъстваха на трибуните, пише „Комерсант“. По-рано на депутатите от Държавната дума също било забранено да присъстват на Червения площад. Освен това стана известно, че Кремъл е отнел акредитациите на чуждестранни журналисти. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече тази информация.

Членовете на Съвета за сигурност обаче участваха в мероприятието. Сред постоянните членове са ръководителите на силовите структури (Министерството на отбраната, ФСБ, МВР, СВР), както и цивилни представители: министър-председателят, председателите на двете камари на парламента, ръководството на външното министерство и администрацията на Путин. На трибуните бе и патриарх Кирил.

Путин произнесе 9-минутна реч. Голяма част от словото беше посветена на Втората световна война и приноса на съветския народ за победата над нацизма.

В края на изказването си президентът направи редица изявления за войната в Украйна. По думите му руските войски „се противопоставят на агресивна сила, която е въоръжавана и подкрепяна от целия блок на НАТО“. Руският президент също така заяви, че руските войски в Украйна „вървят напред“, а „победата винаги е била и винаги ще бъде наша“.

Въпреки някои прогнози, Путин не направи никакви остри изявления по актуалната ситуация — като заплахи за война с Европа или за „изпепеляващ“ удар към Украйна. Като цяло речта повтари това, което той говори на парадите на 9 май през последните години.

Телеграм каналите коментират, че това е още един показател, че сегашната стратегия на Путин не предполага резки стъпки, а се състои в продължаване на войната на изтощение с очакването, че настоящите геополитически промени в света рано или късно стратегически ще обърнат ситуацията в полза на Русия.

По време на парада бе изключен мобилният интернет в центъра на Москва.

Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви тридневно примирие и размяна на пленници между Русия и Украйна. Москва и Киев са подкрепили предложението.

В Петербург арестуваха самотно протестираща старица

85-годишната Людмила Василиева бе задържана за няколко часа днес в полицейски арест в Санкт Петербург, защото протестира пред т.нар. Соловецки камък срещу забраните в Русия и нарича страната ГУЛАГ. Соловецкият камък е поставен в памет на политическите затворници в СССР. Василиева е оцеляла в Ленинградската блокада (1941-1944). След като бе пусната от ареста, Василиева разказа:

„По време на блокадата загинаха баба ми, дядо ми, братята на майка ми загинаха във войната, сестрата на майка ми с двете си деца загина по време на блокадата, чичовците на мъжа ми загинаха. Изобщо, много хора съм загубила. За мен 9 май не е празник, за мен това е скръб.

Дойдох при Соловецкия камък да положа цветя, да запаля свещ в памет на загиналите, а не за този победен грохот. Те не дадоха живота си за това, а за мирен живот, за да има мир, за да не се повтори никога повече това, за да има бъдеще за младите, а не това, което се случва сега.

Цялата страна живее в ГУЛАГ, всичко се забранява, каквото и да подхванеш — това не може, онова не може. Затова и живеем в ГУЛАГ.“

Василиева редовно протестира и срещу войната с Украйна. На снимката държи плакат: Не прикривайте престъпленията си с народната победа!