Z-блогър, призовал за ареста на Путин,
е изпратен в психоболница

Днес, 14:59
От пропутински блогър Иля Ремесло внезапно стана антипутинист
Z-блогърът Иля Ремесло, който нарече Владимир Путин нелегитимен президент и призова да бъде изправен пред съд като военнопрестъпник, е настанен в психиатрична болница в Санкт Петербург. За това съобщи друг провоенен блогър – Александър Картавих.

Ремесло е бил хоспитализиран вечерта на 19 март в градската психиатрична болница №3 „И. И. Скворцов-Степанов“, като по думите на Картавих информацията идва от източници „директно от самата болница“.

Според Baza, критикувалият Путин блогър се намира в стационар, в 16-о отделение, което е специализирано в лечение на мъже с първи прояви на психотични разстройства – включително налудности, нарушения в мисленето и несвързана реч.

Информацията за хоспитализацията на Ремесло е потвърдена и от „Фонтанка“. В регистратурата на клиниката са съобщили на репортер, че на пациент с пълно съвпадение на името с това на блогъра може да се изпращат колети в събота и сряда.

Журналистът Александър Плюшчев, който на 18 март е записал интервю с Ремесло, съобщи, че блогърът не е отговорил на изпратените му в четвъртък сутрин съобщения, „дори не ги е прегледал“, и е игнорирал обажданията в WhatsApp. Междувременно в интервюто си Ремесло е заявил, че не възнамерява да напуска Русия.

Това става само два дни, след като Иля Ремесло публикува критики срещу Владимир Путин за "безизходната" война в Украйна, за съсипването на руската икономика, цензурата и "неуважението", което руският президент проявява към избирателите.

Иля Ремесло потвърждава, че действително е автор на публикацията и не става дума за хакерска атака, след като журналистите в Русия се усъмняват в необяснимия обрат на политическите му позиции. Той е известен с това, че е автор на сигналите срещу покойния Алексей Навални.

Ремесло е дал формално основание на прокуратурата в Русия да повдигне обвинение на Навални за предполагаема измама с дарения. Той посвети няколко години на борбата си срещу Навални. Това стана и причината, поради която опозиционният лидер беше осъден и арестуван веднага след завръщането си в Русия през 2022 г. Навални загина в руски затвор на 16 февруари 2024 г.

 

 

Още новини по темата

Тръмп и Путин са обсъдили Иран и Украйна
09 Март 2026

Путин нарече убийството на Хаменей цинично
01 Март 2026

Съветник на Макрон се срещнал в Москва с помощник на Путин
05 Февр. 2026

И Путин изплува от досиетата "Епстийн"
01 Февр. 2026

Тръмп и Путин договориха седмица мир за Киев
29 Яну. 2026

Голямата дъщеря на Путин оглави институт за удължаване на живота
11 Яну. 2026

Тодор Тагарев: Путин няма вече полезен ход във войната
10 Яну. 2026

Путин обяснявал на Буш войната в Чечения като битка срещу бин Ладен
08 Яну. 2026

Путин нареди руската икономика да расте
06 Яну. 2026

И ЦРУ не откри "атака" срещу резиденцията на Путин
01 Яну. 2026

Русия разсмя всички с "доказателствата" за атака срещу резиденцията на Путин
31 Дек. 2025

Путин забрани изпълнението на решения на чужди наказателни съдилища
29 Дек. 2025

Тръмп: Приближихме се към мирно споразумение
29 Дек. 2025

Разсекретени са разговори между Путин и Джордж У. Буш
25 Дек. 2025

