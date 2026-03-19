Z-блогърът Иля Ремесло, който нарече Владимир Путин нелегитимен президент и призова да бъде изправен пред съд като военнопрестъпник, е настанен в психиатрична болница в Санкт Петербург. За това съобщи друг провоенен блогър – Александър Картавих.

Ремесло е бил хоспитализиран вечерта на 19 март в градската психиатрична болница №3 „И. И. Скворцов-Степанов“, като по думите на Картавих информацията идва от източници „директно от самата болница“.

Според Baza, критикувалият Путин блогър се намира в стационар, в 16-о отделение, което е специализирано в лечение на мъже с първи прояви на психотични разстройства – включително налудности, нарушения в мисленето и несвързана реч.

Информацията за хоспитализацията на Ремесло е потвърдена и от „Фонтанка“. В регистратурата на клиниката са съобщили на репортер, че на пациент с пълно съвпадение на името с това на блогъра може да се изпращат колети в събота и сряда.

Журналистът Александър Плюшчев, който на 18 март е записал интервю с Ремесло, съобщи, че блогърът не е отговорил на изпратените му в четвъртък сутрин съобщения, „дори не ги е прегледал“, и е игнорирал обажданията в WhatsApp. Междувременно в интервюто си Ремесло е заявил, че не възнамерява да напуска Русия.

Това става само два дни, след като Иля Ремесло публикува критики срещу Владимир Путин за "безизходната" война в Украйна, за съсипването на руската икономика, цензурата и "неуважението", което руският президент проявява към избирателите.

Иля Ремесло потвърждава, че действително е автор на публикацията и не става дума за хакерска атака, след като журналистите в Русия се усъмняват в необяснимия обрат на политическите му позиции. Той е известен с това, че е автор на сигналите срещу покойния Алексей Навални.

Ремесло е дал формално основание на прокуратурата в Русия да повдигне обвинение на Навални за предполагаема измама с дарения. Той посвети няколко години на борбата си срещу Навални. Това стана и причината, поради която опозиционният лидер беше осъден и арестуван веднага след завръщането си в Русия през 2022 г. Навални загина в руски затвор на 16 февруари 2024 г.